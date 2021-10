EGX 2021 débutera plus tard cette semaine – consultez le programme et obtenez vos billets ici

Le premier salon de jeux vidéo du Royaume-Uni, EGX, revient dans le monde réel après avoir été forcé de se déconnecter en 2020 grâce à la pandémie de Covid-19. Pour 2021, l’événement se manifestera dans le domaine physique de l’ExCel de Londres, qui aura lieu du Du 7 octobre au 10 octobre.

L’événement va être chargé : des panneaux explorant l’art et l’inspiration derrière Sable aux divers spectacles réels d’Eurogamer, Dicebreaker, RPS et de vos développeurs de jeux préférés, il y a beaucoup à découvrir au cours des quatre événement d’un jour. Vous pouvez consulter le programme complet ici.

De plus, si vous n’avez pas encore essayé une PS5 dans la vraie vie, vous pourrez mettre la main sur la machine – bien que temporairement – ​​lors du salon, avec des unités PlayStation 5 et Xbox Series X/S disponibles entre les mains. sur le coin de la console et la zone des plus de 18 ans. Deathloop sera disponible pour jouer sur PlayStation 5 et Aliens: Fireteam Elite, Super Monkey Ball Banana Mania et bien plus encore peuvent être démos sur Xbox Series X.

Vous aurez également une chance de gagner une PS5 si vous rivalisez avec des amis dans le mode « Squads » de Fall Guys lors de l’événement et collectez suffisamment de « couronnes » IRL.

Un aperçu complet de tous les jeux qui seront jouables au salon peut être vu sur le lien. Si vous aimez plus vos joyaux non découverts et vos chéris indépendants que vos mastodontes triple-A, vous préférerez peut-être visiter la zone Rezzed.

Si vous êtes inquiet à propos de Covid-19 et que vous visitez des lieux du monde réel, ne vous inquiétez pas : conformément aux directives de sécurité Covid d’EGX, tous les participants seront invités à prouver leur statut Covid-19 lors de leur entrée dans l’ExCel, vous protégeant et votre groupe autant que possible pendant toute la durée de l’événement.

Les billets sont toujours disponibles pour le spectacle, et vous pouvez soit acheter des laissez-passer journaliers, soit vous procurer un Super Pass qui vous donnera accès à tous les jours de l’événement. Les clients de Virgin Media peuvent également bénéficier de 50 % de réduction sur les billets à accès anticipé.

EGX 2021 est géré par ReedPop, propriétaire de VG247.