Égypte : des statues de jardin d’une valeur de 300 £ s’avèrent être d’anciens sphinx d’une valeur de 200 000 £ | Sciences | Nouvelles

Les ornements ont été vendus par une famille de Clare, près de Sudbury, après avoir décidé de déménager. La famille les avait appréciés, les considérant comme des répliques insignifiantes du XVIIIe ou du XIXe siècle. Ils ont reçu un prix indicatif de 300 £ à 500 £.

Après une inspection plus approfondie, les experts les ont datés jusqu’à 5 000 ans et ils ont donc attiré l’attention internationale.

Ils se sont vendus pour 195 000 £ plus une prime d’achat de 24%.

Le commissaire-priseur James Mander a déclaré: « Nous avons été contactés par une famille locale qui déménageait et devait se débarrasser des objets de son ancien jardin, qui ne correspondaient pas à sa nouvelle maison. »

« L’état était assez mauvais avec une usure importante et diverses pertes.

« Elles avaient été réparées par les propriétaires actuels, à l’aide de béton, pour combler la partie manquante sous la tête d’une des statues.

« Ils s’étaient tenus sur un patio de jardin comme décoration jusqu’au mois dernier, quand ils ont été expédiés à la vente aux enchères.

« Il y avait un certain intérêt avant l’enchère pendant le visionnage, mais nous n’avions vraiment aucune indication de leur valeur jusqu’au début de l’enchère »

L’expert, de Mander Auctioneers Ltd, a déclaré qu’une guerre d’enchères avait bientôt commencé.

Il a ajouté : « L’enchère a commencé à 200 £ et il a fallu quinze minutes pour vendre, avec la concurrence de quatre enchérisseurs par téléphone et de nombreux acheteurs sur Internet.

Selon la famille, ils ont été achetés lors d’une vente de maison de campagne à East Anglia il y a une quinzaine d’années pour quelques centaines de livres.

Le sphinx égyptien est généralement représenté comme un homme avec le corps d’un lion.

Le plus célèbre est le Grand Sphinx de Gizeh qui se dresse sur le plateau de Gizeh sur la rive ouest du Nil.

On dit qu’il a été construit pour protéger le pharaon Khafre.

La magnifique statue est la plus ancienne sculpture monumentale connue en Égypte et aurait été conçue, sculptée et construite par les anciens Égyptiens de l’Ancien Empire, il y a environ 4 500 ans.