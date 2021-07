Eh bien, C’est un nouveau! CNN blâme… le Brexit pour le racisme dans le football en Europe .

C’est un fait malheureux que les médias sociaux permettent aux gens de dire toutes sortes de choses horribles qu’ils ne diraient jamais en face d’une personne. C’est ce qui s’est passé après que trois footballeurs noirs anglais ont raté leurs tirs au but lors de la défaite de l’Angleterre en championnat d’Europe contre l’Italie dimanche. Mais pour CNN Newsroom de lundi, le fait que les gens soient des imbéciles racistes sur Internet a fourni l’occasion de blâmer cyniquement le Brexit et le « leadership » des deux côtés de l’Atlantique.

Le contributeur sportif mondial Darren Lewis a allégué que le Brexit, l’idée très simple que les lois britanniques devraient être adoptées à Londres et non à Bruxelles, était responsable de la haine :

Les footballeurs ici en Angleterre et même dans la société en général ont appelé les sociétés de médias sociaux à en faire beaucoup plus pendant une période prolongée, et l’aide n’est tout simplement pas venue. L’abus que les joueurs ont subi hier, je dirais, est un symptôme de quelque chose de beaucoup plus important dans ce pays ici au Royaume-Uni…. Il y a eu des tensions dans ce pays depuis le Brexit.

Le Premier ministre Boris Johnson est également à blâmer : « Il y a eu des divisions dans ce pays depuis l’élection d’un Premier ministre qui a utilisé un langage raciste. Nous sommes une nation divisée.

Johnson a répondu aux abus racistes en disant à ces personnes : « Honte à vous. J’espère que vous reviendrez sous le rocher d’où vous êtes sorti.

Cependant, cela n’a pas empêché Lewis de dire plus tard dans le segment que «c’est une triste réalité, car des deux côtés de l’Atlantique, nous avons vu la division, et nous avons vu cette division attisée par les dirigeants. C’est pourquoi nous sommes là où nous sommes, et c’est, malheureusement, pourquoi tant de gens des deux côtés de l’Atlantique, je dirais, se sentent habilités à dire le genre de chose que les noirs – les jeunes hommes noirs de ce pays sont confrontés à droite à présent.”

Après le départ de Lewis, l’animateur Victor Blackwell a conclu le segment en déclarant: “Nous savons de ce côté de l’Atlantique exactement ce que c’est, et le point de Darren, qu’il y a un chevauchement entre ce que nous voyons dans le football et ce que nous voyons politiquement là-bas et le Brexit, qu’il y a une tension qui continue de l’un à l’autre, et il est si intéressant de voir à quel point les voix profondes sont en ligne lorsque vous ne montrez pas votre visage, qu’elles ne le diront pas en personne.

C’est horrible ce que certaines personnes sont prêtes à dire sur les réseaux sociaux, mais il n’y a aucune raison de le projeter sur l’ensemble du Brexit et sur les dirigeants conservateurs de deux pays.

