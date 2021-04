Eh bien, nous avons maintenant une autre bascule Fauci à ajouter à la liste ⋆ .

par Matt Margolis, PJ Media:

Depuis de nombreux mois maintenant, le Dr Anthony Fauci préconise que les gens restent masqués à l’extérieur pour aider à prévenir la propagation du COVID-19.

«Lorsque vous êtes à l’intérieur, assurez-vous d’avoir un masque. Lorsque vous êtes à l’extérieur, gardez le masque », a-t-il déclaré en août, tout en reconnaissant qu’il était beaucoup plus sûr d’être à l’extérieur que d’être à l’intérieur.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Maintenant, Fauci dit qu’il croit que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) fourniront des conseils mis à jour sur le port de masques faciaux à l’extérieur, et dit qu’il est «bon sens» de reconsidérer les conseils.

J’appelle ça de la science, mais je vais le prendre.

Fauci admet également que le risque de contracter le COVID-19 lors d’activités de plein air est «minuscule».

“Ce que je pense que vous allez entendre, ce que le pays va entendre bientôt, ce sont les directives mises à jour du CDC”, a déclaré Fauci sur ABC’s This Week. «Le CDC est une organisation fondée sur la science. Ils ne veulent pas établir de directives à moins de regarder les données et les données les sauvegardent. »

«Mais quand vous regardez autour de vous la situation de bon sens, le risque est vraiment faible, surtout si vous êtes vacciné», a-t-il ajouté.

Tu penses? Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour comprendre cela?

La crédibilité du Dr Fauci a été sévèrement touchée, en particulier ces dernières semaines. Lorsque le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annulé le mandat de masque de l’État et d’autres restrictions liées au COVID sur les entreprises et les personnes, le Dr Anthony Fauci l’a qualifié de «risqué» et de «potentiellement dangereux». Mais aucune surtension ne s’est produite. Plus tôt ce mois-ci, Fauci a eu du mal à expliquer comment le Texas avait défié ses propres prédictions lors d’une apparition sur MSNBC, arguant à l’époque qu’il pourrait y avoir un «décalage». Trois semaines plus tard, il n’y a toujours pas de flambée des cas au Texas.

En savoir plus @ PJMedia.com