Eh bien, regardez ce que nous avons ici… ⋆ 10z viral

par Karl Denninger, téléscripteur :

Que je sois damné.

Les députés américains prévoient de présenter vendredi deux projets de loi bipartites qui abordent les origines de la pandémie de coronavirus et permettraient aux familles des victimes de poursuivre la Chine. Le premier projet de loi, le «Made in America Emergency Preparedness Act», établirait une commission bipartite de type 11 septembre pour enquêter sur le début de la pandémie. Il est introduit par cinq démocrates et cinq républicains. Le deuxième projet de loi, surnommé « Never Again International Outbreak Prevention Act », appelle à autoriser les familles des victimes du coronavirus à poursuivre la Chine en lui enlevant l’immunité souveraine et tout autre pays « qui a intentionnellement induit la communauté internationale en erreur sur l’épidémie ». Il sera présenté par les représentants américains Brian Fitzpatrick, R-Pa., et Conor Lamb, D-Pa.

Il est grand temps.

En plus d’enquêter sur l’origine du virus, le panel proposé par le premier projet de loi examinerait également la réponse du gouvernement américain et du secteur privé et déterminerait les mesures de précaution à prendre pour l’avenir.

Des questions:

Cela compte-t-il les entités américaines qui ont embrassé la Chine en ce qui concerne les lignes d’approvisionnement dans le domaine médical, comme l’usine de masques ici aux États-Unis sur laquelle j’ai écrit et qui a été foutue après l’épidémie de grippe porcine de 2009 lorsqu’elles ont mis du personnel supplémentaire et acheté des machines à la demande des États-Unis et de divers centres médicaux pour les faire retourner directement en Chine pour être approvisionnés après 2009, ce qui les a presque mis à la faillite?

Cela tient-il compte de l’accent mis sur les vaccins, y compris les refus réels et les refus d’enquêter sur les thérapies que nous avions déjà, y compris ce qui semble avoir été un délibérer faux papier publié dans The Lancet, avec des données falsifiées d’une entreprise qui a maintenant disparu de la vue du public et qui a fait échouer cette arnaque en refusant de divulguer ses données sources ? Cela inclut-il nos propres NIH, FDA et autres agences de réglementation, fédérales et étatiques, qui, à la suite de cette fausse «étude» (qui a été retirée, soit dit en passant) ont claqué la porte sur les doigts des médecins qui tentaient d’utiliser des médicaments réutilisés pour émousser le impact de la pandémie, y compris, mais sans s’y limiter, l’ivermectine, l’HCQ et le budésonide, ladite interférence qui se poursuit à ce jour parmi les prestataires médicaux d’entreprise et qui, nous le savons maintenant, fonctionnent effectivement et auraient évité un grand nombre de décès ?

Cela inclut-il ceux au sein de notre propre NIH, FDA et CDC qui se sont opposés à de telles utilisations et menti sur une myriade d’éléments du virus, y compris des mensonges sur la physique et des éléments de souffle expiré que nous connaissions en 1981 et suivions jusqu’à ce que cette pandémie éclate? Cela inclut-il le fait que le NIH et le CDC ont délibérément omis de financer, de recruter et de mener des études sur tous les médicaments existants potentiellement utiles dans les semaines suivant l’épidémie de la pandémie, ainsi que tout des instituts de santé publique et des établissements d’enseignement dits « à but non lucratif » comme Vanderbilt, Johns Hopkins et Mayo ? Il n’y a aucune incitation financière pour les entreprises privées à mener ces essais sur des médicaments non brevetés et peu coûteux. Qui d’autre va le faire que les institutions publiques et à but non lucratif ? Personne! Puis ils nous ont tous dit pendant plus d’un an “il n’y avait pas assez de données” après avoir refusé de le récupérer. Quels conflits d’intérêts existent entre ces institutions et l’industrie pharmaceutique et ont-ils été exploités pour mettre fin à une telle enquête, formellement ou non ?

Comprend-il à la fois le gouvernement et secteur privé censure de quelconque discussion sur les origines de ce virus, l’accent mis sur les vaccins, la décès qui en résultait car il n’y avait aucun moyen possible d’obtenir des tirs dans les bras assez rapidement pour empêcher la montée subite de l’hiver et qui a fait, en fait, causent en grande partie la majorité de ces décès ? Comprend-il responsabilité, y compris la capacité de poursuivre, de telles entités, notamment Johns Hopkins, Vanderbilt, Mayo, IHME, Google, Facebook, Twitter et les médias qui a agi en collusion en violation apparente de 15 USC chapitre 1, y compris les sanctions pénales pour crime qui y figurent ?



Comprend-il des entités, y compris des politiciens et d’autres parties des gouvernements fédéral et des États, qui font exploser presque littéralement le président Xi quotidiennement afin que Nike, Apple, Amazon, WalMart et d’autres ne voient pas leurs cours boursiers baisser, y compris des gens comme le gouverneur Bill Lee du Tennessee ? Vont-ils être tenus responsables? Comprend-il les entreprises américaines de fournitures pharmaceutiques et médicales qui ont également délocalisé à la fois les précurseurs et la production en Chine et en Inde ? et en tant que tels, les deux avaient de fortes incitations à ne pas quitter la Chine quand tout ça a commencé ? Que diriez-vous de toutes les universités connectées dites « de santé publique » qui sont devenus très à l’aise avec la Chine parce qu’ils envoient des étudiants ici qui paient la totalité des frais de scolarité et serait donc très nerveux à l’idée de faire ou de dire quoi que ce soit qui puisse ****** ôter le PCC ?



Cela inclut-il la responsabilité de toutes les entités qui ont poussé et appliqué ces conneries au cours de la dernière année alors que, selon les données, la Suède, qui n’a pratiquement rien fait de tout cela, a une courbe qui est à toutes fins utiles identique à la nôtre – et sensiblement moins de décès ? En d’autres termes pour tous les cris, hurlements, masquages ​​et fermetures tout ce que nous avons fait était de baiser les gens, y compris en baissant les enfants d’une année d’études.

Ne vous méprenez pas, la participation de la Chine devrait certainement être étudié comme proposé. Mais nous ne peux pas exclure les acteurs américains ; Anthony Fauci, par exemple, qui dès le début a claqué Trump pour avoir suggéré que le virus était originaire du laboratoire de Wuhan, déclarer en public que c’était impossible quand lui, personnellement, savait très bien que le NIH avait fourni une subvention à EcoHealth de Peter Dazak et ils ont publié les résultats du travail de laboratoire à Wuhan qui, par toute définition raisonnable, était en fait une recherche de gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris, notamment en améliorant leur infectivité chez des souris humanisées.

Pierre a donné un entretien vidéo où il a décrit le greffage d’améliorations de protéines de pointe sur des coronavirus de chauve-souris à des fins de recherche, et le travail était effectué au laboratoire de Wuhan.

Pas seulement Fauci non plus – il y a beaucoup de gens qui ont presque certainement été impliqués dans cela au NIH, y compris la femme de Fauci qui a vraisemblablement dû signer les aspects bioéthiques alors qu’elle dirige ce département.

Comme je l’ai noté très, très tôt, il y a deux codons (séquences d’ARN) extrêmement suspects l’un à côté de l’autre dans la zone de pointe du virus, juste à ce qu’on appelle la “zone de clivage de la furine” qui est essentielle pour que le virus pénètre cellules humaines. Sans ces codons, le virus serait très peu infectieux chez l’homme et en fait, il n’aurait presque certainement pas conduit à une pandémie. Ils sont dans la conformation préférée pour les cellules humaines, qui est un virtuel impossibilité si le virus est apparu naturellement en infectant des animaux, y compris des pangolins, mais exactement à quoi s’attendre si vous travailliez dans un laboratoire et que vous transmettiez à plusieurs reprises le virus à travers des cultures de cellules humaines dans le cadre d’une recherche sur le gain de fonction.

Nous maintenant connaître qu’il y avait des cas de ce qui semblait être Covid-19 en Chine remontant à la mi-novembre et ils étaient assez nombreux, ce qui confirme calculs que j’ai faits quand l’Italie était martelée au printemps 2020 où, à partir du séquençage téléchargé dans les bases de données publiques, il était tout à fait clair que le virus devait être “sorti” dans la nature au plus tard en octobre. Si je pouvais effectuer ce calcul en n’utilisant rien d’autre que des données publiques et arriver à cette conclusion en tant que journaliste ordinaire dans les premiers mois de 2020 pourquoi le NIH n’a-t-il pas effectué ces calculs ou, s’ils l’ont fait, pourquoi n’ont-ils pas parlé des résultats étant donné que Fauci savait en fait que l’argent de la subvention est allé à Wuhan via l’organisation de Peter ?

