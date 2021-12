Eh écoute! Les précommandes de ce Zelda : Breath Of The Wild Hylian Shield sont en ligne

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Un élément qui ajoute au look emblématique de Link est le bouclier Hylian. Il a été présenté dans LA légende de Zelda jeux depuis très longtemps maintenant, et dans sa dernière sortie, Breath of the Wild, cela apparaît également.

Si vous avez toujours voulu posséder le bouclier de Link vous-même, vous ne voudrez pas manquer cette dernière offre de First 4 Figures. Les précommandes sont désormais disponibles sur le site Web de F4F – avec une offre de lancement de 109,99 $ USD au lieu des 120,99 $ USD habituels. Et il y a une date de sortie estimée au premier trimestre 2022.

Le héros d’Hyrule, Link, a des tonnes d’armes, d’armures et de boucliers à sa disposition lorsqu’il explore le vaste royaume d’Hyrule, mais l’un de ses équipements les plus emblématiques de toute la série The Legend of Zelda™ est le Bouclier Hylian . Le devant bleu avec des bordures argentées, le symbole de la Triforce et l’écusson d’Hyrule sont des éléments de base de son design classique, et cette statue particulière a été inspirée par le design de The Legend of Zelda™ : Breath of the Wild. Quant à la base sur laquelle il est monté, le Hylian Shield se fixe magnétiquement au présentoir avec lequel il est fourni, ce qui est simple par sa conception mais accentue parfaitement le bouclier lui-même. L’édition exclusive de cette statue est livrée avec une fonctionnalité LED lumineuse sous les détails de rivets dorés du support, donnant au bouclier un aspect encore plus majestueux !

Avec l’édition exclusive, vous recevez également la boîte de luxe premium signature magnifiquement conçue de First 4 Figures qui complète parfaitement son contenu et peut servir de présentoir ! Taille du produit : Statue avec base : Hauteur – 11,5 pouces (29 cm), Largeur – 8 pouces (20 cm), Profondeur – 5 pouces (13 cm), Poids – 0,672 KG

Les précommandes pour The Legend of Zelda : Breath of the Wild – Hylian Shield 12″ PVC peint statue de @First4Figures sont ouvertes maintenant ! En savoir plus : https://t.co/V0V51UM1XJ pic.twitter.com/Yidj3pCJce – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 14 décembre 2021

Seriez-vous intéressé par un modèle de réplique du bouclier de Link de Breath of the Wild ? Dites-nous ci-dessous.

