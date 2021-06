EH Stock: The Big Flight News envoie EHang voler haut aujourd’hui

Aujourd’hui, EHang Holdings (NASDAQ :EH) et le stock d’EH sont sur la bonne voie. Ce stock est en hausse de plus de 20% au moment de la rédaction sur un volume important.

Source : Balayeur de roche / Shutterstock.com

EHang est une entreprise unique en ce que son modèle économique est quelque chose d’un livre de science-fiction. L’entreprise se présente comme le leader mondial des véhicules aériens autonomes. En d’autres termes, EHang fabrique des voitures volantes.

Cette entreprise de véhicules aériens autonomes a pour mission de « rendre la mobilité aérienne sûre, autonome et respectueuse de l’environnement accessible à tous ». En effet, les nouvelles d’aujourd’hui indiquent que cette mission pourrait être plus proche de devenir réalité que de nombreux premiers investisseurs ne le pensaient.

Voyons pourquoi l’action EH décolle aujourd’hui.

EH Stock en hausse sur les nouvelles du vol d’essai

Aujourd’hui, EHang a annoncé avoir effectué avec succès son premier vol d’essai de son véhicule phare AAV EHang 216 pour passagers au Japon. Ce vol a été effectué avec des permis obtenus par le ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme. Il semble que d’autres vols d’essai se profilent à l’horizon. Cependant, un vol inaugural réussi est toujours un bon signe. Et aujourd’hui, les investisseurs anticipent un enthousiasme accru sur cette action, pour une bonne raison.

Le groupe d’étude japonais sur les grappes de l’industrie aérospatiale et spatiale a organisé un événement « Conduire la révolution de la mobilité aérienne urbaine ». Le vol d’EHang a été le sujet de l’événement, les responsables gouvernementaux faisant l’éloge de ce qu’EHang a pu accomplir. Selon le communiqué de presse, le secrétaire en chef du cabinet japonais a commenté : « À l’heure actuelle, de nombreuses entreprises dans le monde ont lancé de tels projets de voitures volantes et mènent des projets de recherche et développement et de démonstration. En tant que gouvernement, nous améliorerons activement la réglementation de l’aviation tout en soutenant les entreprises privées de manière opportune et appropriée. »

En effet, il semble que l’avenir soit plus proche qu’on ne le pense. Les investisseurs qui cherchent à tirer parti de la croissance potentielle à long terme de l’action EH se sont naturellement embarqués aujourd’hui. Reste à savoir si ce sera finalement une conduite en douceur ou avec des turbulences.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.