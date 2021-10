Eibar accueille Ibiza lors de la huitième journée

in

02/10/2021 à 14:02 CEST

Dimanche prochain au Stade municipal d’Ipurua à 14h00, le Eibar et le Ibiza lors de la 8e journée de la deuxième division.

Les Eibar affronte le huitième jour du tournoi en voulant surmonter sa position après avoir obtenu un match nul contre lui Amorebieta à son dernier match. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté trois des sept matches disputés à ce jour en deuxième division, avec neuf buts pour et neuf contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Ibiza Il a remporté la victoire contre le Burgos lors de leur dernier match de la compétition (2-0), avec autant de Mateusz faux et Ekain Zenitagoia Arana, alors il espère répéter le résultat, maintenant dans le fief de la Eibar. À ce jour, sur les sept matchs joués par le Ibiza En deuxième division, il en a remporté deux avec un bilan de neuf buts pour et six contre.

En tant que local, le Eibar ils ont gagné une fois, ils ont perdu une fois et ils ont fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, ce qui semble indiquer qu’ils ne font pas partie des équipes les plus difficiles à battre dans leur stade. A la maison, le Ibiza Il a un record d’une victoire et deux nuls en trois matchs disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

De plus, ce match peut annuler le bris d’égalité dans le classement, puisque les deux équipes arrivent avec les mêmes 11 points au match. L’équipe à domicile est sixième, tandis que l’équipe à l’extérieur est actuellement à la quatrième place.