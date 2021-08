Eibar conserve les trois points après avoir battu Burgos 0-1

30/08/2021 à 00:00 CEST

Les Eibar joué et gagné 0-1 en tant que visiteur le match de dimanche dernier à El Plantio. Les Burgos Il a affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre lui Léganes. Du côté des visiteurs, le Eibar perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le SD Ponferradina. Après le résultat obtenu, l’ensemble de Burgos est au dix-neuvième, tandis que le Eibar Il est quatorzième après la fin du match.

En première période, aucune des deux équipes n’a fait face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même score de 0-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Eibar, qui en profite pour ouvrir le score grâce à un but de Corpas à la 76e minute, terminant ainsi le match sur un score final de 0-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Burgos qui sont entrés dans le jeu étaient William, Miki Munoz, Roberto Alarcon et Riki remplacement Paco Valcarcé, Alex Alegria, Michel Zabaco et France, tandis que les changements dans le Eibar Ils étaient Edu Exposito, Fran Sol, Franchu, Antonio Cristian et Oscar Sielva, qui est entré pour remplacer Yanis Rahmani, Gustavo Blanco, Stoichkov, Allvaro Tejero et Javier Munoz.

L’arbitre a donné un carton jaune à Burgos (Paco Valcarcé), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, le Burgos reste avec un point et le Eibar obtenir trois points après avoir remporté le match.

Lors du prochain match de la compétition, le Burgos affrontera le Valladolid réel et le Eibar jouera contre lui Léganes, les deux matchs se joueront à domicile.

Fiche techniqueBurgos :Ander Cantero, Álvaro Tejero, Anaitz Arbilla, Frederico Venancio, Toño, Corpas, Stoichkov, Miguel Atienza, Javier Muñoz, Yanis Rahmani et Gustavo BlancoEibar :Alfonso Herrero, Álvaro Rodríguez, Aitor Cordoba Querejeta, Michel Zabaco, Fran García, Paco Valcarce, Andy, Juanma Garcia, Unai Elguezabal, Saúl Berjón et Álex AlegríaStade:El PlantioButs:Corps (0-1, min. 76)