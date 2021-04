Eibar de LaLiga Santander: horaire et où regarder à la télévision

20/04/2021 à 11h54 CEST

Dans la tempête qui soulève les problèmes dérivés de la future Euroligue, LaLiga Santander continue d’avancer avec son numéro de jour 31. Ainsi, le feuilleton ne fait plus que continuer, mais la saison continue son cours étant l’une des plus disputées de ces dernières années. Les prétendants classiques – Atlético de Madrid, Real Madrid et Barcelone – sont rejoints par Séville, qui n’a que six points de retard. Ainsi, cette journée, qui se déroule en semaine, s’ouvrira par un duel entre les Grenade et Eibar au stade Nuevo Los Cármenes.

Les habitants sont dans le huitième position après avoir atteint le montant de trente-neuf points. De leur côté, les visiteurs accèdent au numéro de position vingt avec vingt-trois points.

Nous pouvons profiter de ce jeu le jour même Jeudi 21 avril à 21 h 00 Du soir. De même, il peut être apprécié à travers Movistar +, Movistar LaLiga et MiTele Plus. Par conséquent, le match ne se jouera pas ouvertement et un abonnement à l’une de ces deux plateformes sera nécessaire.