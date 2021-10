Eibar Femenino ajoute trois points après avoir dépassé le Rayo Vallecano Femenino (4-0)

10/03/2021 à 13:31 CEST

Les Eibar a battu le Éclair lors du dernier match joué par la Primera Iberdrola, qui s’est soldé par un score de 4-0. Les Eibar Femmes Il a abordé le match avec l’intention de retracer son score en championnat après avoir subi une défaite 5-0 lors du match précédent contre Femmes Levante et jusqu’à présent, il était sur une séquence de trois défaites consécutives. Du côté de l’équipe visiteuse, le Rayo Vallecano Femmes a récolté un nul nul contre le Sporting de Huelva Femmes, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce score, l’équipe d’Eibar est huitième, tandis que le Rayo Vallecano Femmes Il est seizième après la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Eibar Femmes, qui a créé le lumineux avec un peu de Mûre quelques minutes seulement après le coup de sifflet initial, à la minute 4. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe d’Eibar a augmenté, qui a pris ses distances grâce au but de Kuki à la 25e minute, terminant la première mi-temps sur un score de 2-0.

En seconde période est venu le but de l’équipe locale, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son adversaire avec un autre but de Kuki. Marie Llompart à la 82e minute. Finalement, le match s’est terminé par un 4-0 à la lumière.

Pendant le match, il y a eu des mouvements dans les deux équipes. De la part des entraîneurs de l’équipe visiteuse, Cabral Vieira, Paula, Pauleta, Carla et Iris remplacement Tanaka, Isadora Freitas, Bulatovi & cacute;, Aedo et Arbalète, tandis que de la part du Eibar remplacé Ane Campos, Sara Navarro, Gantxegui et Aida esteve pour Perez, Marie Llompart, Kuki et Mûre.

L’arbitre a réprimandé Marie Llompart, Sheila, Aida esteve et Allvarez par le Eibar déjà Isadora Freitas et Pauleta par l’équipe Vallecano.

En ce moment, le Eibar il reste six points et le Éclair avec un point.

Le lendemain, l’équipe d’Eibar jouera à l’extérieur contre lui Real Madrid Femmes, Pendant ce temps, il Rayo Vallecano Femmes cherchera la victoire dans son stade contre le Société Royale Féminine.

Fiche techniqueEibar Femme :Pena, Arene, Morera (Aida Esteve, min.87), Queralt, Pérez (Ane Campos, min.66), Maria Llompart (Sara Navarro, min.85), Álvarez, Kuki (Gantxegui, min.85), Elba, Arola et SheilaRayo Vallecano Femmes :Larqué, Sáez, Pilar, Tanaka (Cabral Vieira, min.63), Balleste (Iris, min.80), Leles, Patricia Hidalgo, Bulatovi & cacute; (Pauleta, min.63), Aedo (Carla, min.80), Bores et Isadora Freitas (Paula, min.63)Stade:–Buts:Morera (1-0, min. 4), Kuki (2-0, min. 25), Kuki (3-0, min. 66) et Maria Llompart (4-0, min. 82)