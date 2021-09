Eibar Femenino gagne 3-2 contre Séville Femenino

09/05/2021 à 13h00 CEST

Les Eibar il a remporté à domicile 3-2 son premier match de la Primera Iberdrola disputé ce dimanche contre le Séville. Avec ce score, l’équipe d’Eibar est quatrième avec trois points et le joueur de Séville treizième et sans points à la fin du duel.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Eibar Femmes, qui a ouvert le score avec un but de Cerceau à la 16e minute. Cependant, l’équipe de Séville a fait match nul, établissant 1-1 avec un but de Martinez à la 20e minute. L’équipe d’Eibar a pris l’avantage grâce à un but de Mûre à la 38e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-1.

En seconde mi-temps, l’équipe locale a marqué un but, qui s’est distancié au tableau d’affichage grâce à un autre but de Cerceau, réalisant ainsi un doublé à 57 minutes. Cependant, le Séville Femmes à la 75e minute, il a coupé les différences grâce au succès devant le but de Nicart, concluant le match avec un score final de 3-2.

Pendant le match, il y a eu des mouvements dans les deux équipes. De la part des entraîneurs de l’équipe visiteuse, taureau, Otermin, Ana Franco et Thérèse Mérida remplacement Almudena, Barge, Éli et Cahynova, tandis que de la part du Eibar remplacé Ane Campos, Aida esteve, Kuki et Gantxegui pour Sara Navarro, Marie Llompart, Mûre et Cerceau.

L’arbitre a donné un carton jaune à Ane Campos et Aida esteve par le Eibar déjà Thérèse Mérida par l’équipe de Séville.

Le deuxième jour le Eibar Femmes jouera contre lui Villarreal Femmes à la maison, tandis que le Séville Femmes affrontera le Femmes Levante à la maison.

Fiche techniqueEibar Femme :Noelia García, Arene, Morera (Kuki, min.90), Queralt, Pérez, Alejandra Bernabé, Maria Llompart (Aida Esteve, min.82), Sara Navarro (Ane Campos, min.76), Elba, Arola (Gantxegui, min. .90) et SheilaSéville femmes :Noelia R., Nago C., Débora, Nicart, Echeverri, Almudena (Toro, min.56), Gabarro (Otermin, min.56), Martinez, Eli (Ana Franco, min.67), Cahynova (Teresa Merida, min. .67) et PayneStade:–Buts:Arola (1-0, min. 16), Martinez (1-1, min. 20), Morera (2-1, min. 38), Arola (3-1, min. 57) et Nicart (3-2, au moins 75)