Eibar Femenino reçoit Granadilla Tenerife dans son fief

30/04/2021 à 11h01 CEST

Samedi prochain à 11h00, ils mesureront le Eibar et le Ténérife dans le match qui correspond à la 28e journée de Primera Iberdrola.

le Eibar femmes atteint le vingt-huitième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Santa Teresa Badajoz lors du match précédent par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté sept des 27 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 26 buts pour et 45 contre.

Du côté des visiteurs, le Granadilla Tenerife il a été battu 0-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le Levante Femmes, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et canaliser sa carrière dans la compétition. Avant ce match, le Granadilla Tenerife il avait gagné dans 15 des 27 matches disputés dans la Primera Iberdrola cette saison, avec un bilan de 50 buts en faveur et 40 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Eibar femmes ils ont gagné trois fois, perdu neuf fois et fait match nul deux fois en 14 matchs disputés jusqu’à présent, ils doivent donc améliorer leurs résultats à domicile pour marquer des points au classement. Dans le rôle de visiteur, le Granadilla Tenerife Il a remporté six fois et fait match nul trois fois lors de ses 13 matchs jusqu’à présent, les joueurs devront donc être sérieux dans leur duel avec lui. Eibar femmes pour remporter la victoire.

À son tour, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses voyages dans cette compétition, puisqu’elle a remporté trois matchs de suite au stade de la Eibar. La dernière confrontation entre les Eibar et le Ténérife Cette compétition s’est déroulée en février 2021 et s’est terminée par un résultat 2-1 en faveur des visiteurs.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 24 points en faveur de la Granadilla Tenerife. L’équipe de Iker Dorronsoro Il arrive au match en treizième position et avec 26 points avant le match. Pour sa part, Granadilla Tenerife il a 50 points et se classe cinquième du tournoi.