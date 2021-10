Eibar Femenino reçoit le Rayo Vallecano Femenino

in

02/10/2021 à 11h30 CEST

Dimanche prochain à 11h30, ils mesureront le Eibar et le Éclair le jour numéro 5 de Primera Iberdrola.

Les Eibar Femmes arrive à la cinquième journée avec l’envie de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Femmes Levante par un score de 5-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des quatre matches disputés jusqu’à présent dans la Primera Iberdrola, avec une séquence de quatre buts pour et 10 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Rayo Vallecano Femmes a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Sporting de Huelva Femmes lors de son dernier match, il arrive donc au match avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés de côté. Sur les quatre matchs qu’il a disputés cette saison de la Primera Iberdrola, le Rayo Vallecano Femmes il n’en a remporté aucun avec un bilan de trois buts marqués contre 11 encaissés.

En référence à la performance locale, le Eibar Femmes ils ont gagné une fois et perdu une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils glissent des points dans leur fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en leur faveur. A la maison, le Rayo Vallecano Femmes a un bilan de deux défaites en deux matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Auparavant, il y a eu d’autres duels entre les deux rivaux et les résultats sont un match nul en faveur de la Eibar Femmes. Le dernier match entre Eibar et le Éclair Ce tournoi s’est joué en mars 2021 et s’est soldé par un match nul (0-0).

A ce jour, entre le Eibar Femmes et le Rayo Vallecano Femmes il y a une différence de deux points dans le classement. Les locaux, avant ce match, sont à la dixième place avec trois points au classement. Pour sa part, Rayo Vallecano Femmes il compte un point et occupe la quinzième position du classement.