Eibar Femenino remporte la victoire après avoir battu Logroño Femenino 1-2

06/06/2021 à 14:09 CEST

le Eibar joué et gagné 1-2 en tant que visiteur le match de dimanche dernier à Las Gaunas. le Logroño Femelle Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le Santa Teresa Badajoz. Du côté de l’équipe visiteuse, le Eibar Femmes il a été battu 0-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Valence Femmes. Après le duel, l’équipe lucronienne est dix-huitième, tandis que le Eibar Il est treizième à la fin du match.

La première mi-temps de la confrontation a commencé d’une excellente manière pour l’équipe lucronienne, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Guéhai, terminant la première partie avec le résultat de 1-0.

La deuxième mi-temps a commencé d’une manière favorable pour lui Eibar Femmes, qui a mis les tables avec un peu de Cerceau à la 54e minute. L’équipe d’Eibar s’est de nouveau jointe, revenant sur un but de Mûre à la 63e minute, clôturant ainsi le match avec un score final de 1-2.

Gerardo Garcia Léon, technicien des locaux, a fait entrer sur le terrain Chini, Elloh, Valérie Pascuet Oui Lundin remplacement Caracas, Asantewaa, Guéhai Oui Arbalète, tandis que de la part du Eibar de Iker Dorronsoro, il a été remplacé Cerceau, Marie Llompart, Torras, Aida esteve Oui Gantxegui pour Sara Navarro, Ane Campos, Sheila, Perez Oui Yonei.

Un total de deux cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Caracas, tandis que l’équipe visiteuse a reçu un avertissement jaune à Arène et avec du rouge à Arène (2 jaunes).

Avec cette victoire à l’extérieur, l’équipe de Iker Dorronsoro classé treizième avec 33 points, tandis que l’équipe dirigée par Gerardo Garcia Léon il a été placé à la dix-huitième place avec 23 points, avec une place de relégation en deuxième division, à la fin du match.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera dans leur fief : le Logroño Femelle sera mesuré avec le Atlético de Madrid Femmes et le Eibar Femmes jouera contre lui Sporting de Huelva Femmes.

Fiche techniqueLogroño Femme :Pamela Tajonar, Asantewaa (Elloh, min.68), Vilakazi, Balleste (Lundin, min.77), Caracas (Chini, min.46), Cazalla, Ana, Marín, Jade, Guehai (Valeria Pascuet, min.68) et FishleyEibar Femmes :Malena Mieres, Yonei (Gantxegui, min.86), Morera, Esti, Pérez (Aida Esteve, min.85), Sara Navarro (Arola, min.43), Arene, López, Matlou, Sheila (Torrás, min.71) et Ane Campos (Maria Llompart, min.71)Stade:Las GaunasButs:Guehai (1-0, min. 47), Arola (1-1, min. 54) et Morera (1-2, min. 63)