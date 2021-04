Eibar précipite ses dernières options contre un Real qui peut lui donner la touche finale

26/04/2021 à 6h30 CEST

L’Eibar presse ce lundi ses dernières options de permanence et est contraint de remporter sa deuxième victoire de la saison à Ipurua dans le derby du Gipuzkoan qui lui fait face face à une Real Sociedad qui veut défendre la cinquième position qui l’emmène en Europe.

Mendilibar continuera sans pouvoir compter avec des pièces importantes cette saison comme Edu Expósito ou Pedro Bigas, ainsi que Rober Correa et Yoshinori Muto, toujours blessés. Cela ajoute également le doute de Sergi Enrich, qui la semaine dernière a été laissée sans voyager contre Grenade en raison d’une décision technique.

La Real Sociedad est une équipe qu’Eibar a bien fait à Ipurua, puisque, dans leur domaine, les armuriers ont vaincu quatre fois les donostiarras de la Première Division, ont fait match nul deux et en ont perdu un, la saison dernière, la dernière fois que les deux se sont rencontrés.

Aucun changement majeur n’est attendu dans le schéma de Mendilibar, qui aura ses joueurs réguliers ces dernières semaines, avec Sergio Álvarez et Aleix García, qui entrent chaque semaine dans le onze initial, contraint par les blessures de plusieurs de leurs bastions défensifs.

La Real Sociedad, pour sa part, défendra la cinquième place qu’elle a récupérée le dernier jour, alourdi par des victimes devant un voisin qui peut être battu si les prévisions qui confèrent la condition de favoris clairs aux Bleu et Blanc sont remplies.

Les habitants de Donostia devront oublier la sentimentalité et se concentrer sur leurs propres intérêts, puisque la position européenne est sérieusement menacée par Villarreal et BetisPar conséquent, demain est un jour où ils peuvent le consolider s’ils battent l’équipe des armuriers.

Les hommes d’Imanol Alguacil n’auront pas la tâche facile car à la résistance habituelle des Catalans dans ce type d’affrontement s’ajoute la condition physique précaire d’une bonne partie de l’effectif txuri urdin.

L’équipe du shérif n’a toujours pas David Silva, leur joueur icône, l’architecte de la plupart des victoires cette saison, bien que le Real ait montré contre Celta qu’il pouvait aussi survivre sans le joueur canarien.

Mikel Merino, Aihen Muñoz et Illarramendi ne sont pas là non plus, blessé, et la situation est aggravée par la sanction de Aritz elustondo, par accumulation de cartes, comme l’avant Carlos Fernandez, qui déterminera les 11 initiales du shérif.

Alignements probables

Eibar: Dmitrovic; Eh bien, Oliveira, Arbilla, Cote; Sergio Álvarez, Diop, Aleix García, Kevin Rodrigues; Bryan Gil et Kike García.

Société réelle: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Zubimendi, Guridi ou Roberto López; Oyarzabal, Portu, Isak.

Arbitre: Figueroa Vázquez (Comité andalou).

Stade: Ipurua.

Heure: 21h00.