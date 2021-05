Eibar veut dire au revoir à la première division avec une victoire contre le Barça

19/05/2021

Après sept ans dans la plus haute catégorie du football espagnol, le Eibar il s’est réveillé du rêve et est descendu dans la deuxième division. L’équipe “ armero ” dira au revoir à la Ligue de Santander samedi prochain, avec un match très spécial contre le Barça. Ipurua, malheureusement en silence et à huis clos, accueillera la dernière rencontre des hommes d’élite de José Luis Mendilibar.

L’équipe basque Il a repris l’entraînement ce mercredi pour préparer le match contre les hommes de Ronald Koeman, qui devra faire face à l’engagement sans options mathématiques pour gagner la Ligue et, par conséquent, il est probable qu’ils présenteront onze remplis de footballeurs inhabituels. Eibar effectuera deux autres sessions de formation –jeudi et vendredi– dans les locaux d’Atxabalpe avant le match.

Pour sa part, Le Barça ne fera que deux exercices à la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Après la séance de récupération de lundi, l’équipe culé a fait une pause de deux jours. Demain, jeudi, l’équipe du Barça commencera à se préparer pour le dernier match d’une saison très compliquée au cours de laquelle elle n’a pu remporter que la Copa del Rey, a raté la Ligue de manière incompréhensible et a été éliminée trop tôt de la Ligue des champions. .