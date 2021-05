Eibar vs Barcelone, La Liga: Actualités de l’équipe, aperçu, compositions, prédiction de score

SD Eibar (20e, 30pts) vs FC Barcelone (3e, 76pts)

Compétition / Tour: 2020-21 La Liga, 38e journée

Barcelone Outs & doutes: Lionel Messi, Pedri, Marc-André ter Stegen, Clément Lenglet, Sergi Roberto, Ansu Fati, Philippe Coutinho (sort)

Eibar Outs & Doutes: Rien

Date / heure: Samedi 22 mai 2021, 18h CET (Barcelone), 17h BST / WAT (Royaume-Uni et Nigéria), 12h ET, 9h PT (USA), 21h30 IST (Inde)

Lieu: Stade municipal d’Ipurua, Eibar, Espagne

Arbitre: Santiago Jaime Latre

VAR: Mario Melero López

Comment regarder à la télé: Non disponible (États-Unis, Canada, Inde), LaLigaTV (Royaume-Uni), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment diffuser: FuboTV (USA), Premier Player (Royaume-Uni), Facebook Live (Inde), Movistar + (Espagne), autres

Après une autre défaite brutale à domicile contre le Celta Vigo pour mettre fin mathématiquement à ses chances de titre, Barcelone se rend au Pays basque pour affronter le relégué Eibar lors du dernier match de la saison de la Liga.

Cela a été une semaine pleine de critiques et de questions sur toute l’équipe et le manager Ronald Koeman, et sur la base des citations de Joan Laporta cette semaine, nous pourrions être dans un été de profonde transformation à Barcelone de l’équipe de jeu à l’homme en charge.

Après un début de saison terrible, entrer dans le dernier match en position de décrocher la troisième place ne sonne pas si mal dans ce qui était censé être une saison de transition, mais le Barça s’est mis en position de gagner la ligue en moins d’un mois. il y a, puis l’a jeté de façon spectaculairement déprimante. Et ça fait mal.

Maintenant, ils font face à un match presque insignifiant contre la pire équipe de la ligue, et en raison de leur bilan face à face contre Séville, le Barça n’a besoin que d’un point pour décrocher la troisième place – ce qui est en fait important en raison des prix en argent. Cela a permis au club de donner à Lionel Messi et Pedri des vacances anticipées, et l’absence de Messi en fait un match particulièrement triste pour plusieurs raisons: nous avons peut-être déjà vu le dernier match de Leo pour le Barça, et nous n’aurons pas la chance de le voir. détruire Eibar qui a été l’un de ses passe-temps préférés.

Il est peu probable que Koeman tourne, nous n’aurons donc probablement pas la chance de regarder des personnalités comme Francisco Trincão et Miralem Pjanic, ce qui aurait été une attraction pour cela. Mais bon, nous sommes des fans du Barça – dans des temps heureux et tristes. Je sais que je regarde celui-ci et que j’encourage mon équipe à gagner – tout en espérant que l’Atlético Madrid remporte le titre afin que mon week-end ne soit pas TOTALEMENT gâché par You Know Who.

Dansons, je suppose?

Mec, quel aperçu déprimant.

LIGNES POSSIBLES

Barcelone (3-5-2): Neto; Araujo, Piqué, Umtiti; Dest, De Jong, Busquets, Puig, Alba; Dembélé, Griezmann

Eibar (4-4-2): Dmitrovic; Correa, Oliveira, Arbilla, Ángel; Gil, Diop, Atienza, Expósito; García, Enrichir

PRÉDICTION

Nous allons certainement obtenir au moins un point, donc tout ce qui m’importe vraiment, c’est de voir Riqui Puig partir et briller: 3-1 Barça.