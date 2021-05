Eibar vs Barcelone, La Liga: score final 0-1, la volée de Griezmann assure la victoire en finale de la saison

Barcelone a terminé la saison avec une victoire 1-0 sur Eibar au Pays basque pour s’assurer de terminer la Liga à la troisième place grâce à un superbe but d’Antoine Griezmann, qui était le seul point culminant d’une terrible performance du Barça dans ce qui s’est vraiment ressenti. comme le dernier match en charge de Ronald Koeman.

PREMIÈRE MOITIÉ

La performance de Barcelone en première mi-temps ne peut être décrite qu’avec un seul mot: pathétique. Les Blaugrana ont été horribles pendant les 45 premières minutes, malgré les deux tiers de la possession. Ils ont raté des passes faciles au milieu de terrain, n’ont rien créé de remarquable et avaient une défense largement ouverte qui a été facilement exploitée par la pire équipe de la Liga.

Eibar était en contrôle total et méritait de marquer au moins une fois, mais une combinaison d’une mauvaise finition et d’un bon gardien de but par Neto a maintenu le Barça dans le match. L’équipe locale a joué avec une grande intensité et a appuyé sur le terrain tout au long de la mi-temps, et était toujours dangereuse avec son jeu sur les ailes.

À la mi-temps, un Barça vraiment horrible ne perdait pas, et il y avait une chance qu’ils puissent s’améliorer en seconde période car il n’y avait tout simplement aucun moyen qu’ils puissent être pires.

DEUXIÈME PARTIE

Ronald Koeman a fait trois changements et a changé la formation de l’équipe à la mi-temps, mais le Barça a continué à paraître sans inspiration et lent en possession, et Eibar a continué à être une menace pour la contre-attaque. Riqui Puig est venu et a ajouté son énergie habituelle et son port de balle, mais aucun de ses coéquipiers ne semblait vouloir jouer avec la même intensité.

Au fur et à mesure de la mi-temps, cependant, Ousmane Dembélé a commencé à grandir dans le jeu et à prendre les choses en main avec des courses en solo dans la défense, et l’un d’entre eux a abouti au seul but du Barça alors que son centre a trouvé Antoine Griezmann qui a marqué une superbe volée à place le Barça en tête à 10 minutes de la fin.

Eibar a tenté d’égaliser et Inui a frappé la barre transversale dans les dernières secondes, mais le coup de sifflet final est venu donner au Barça une victoire qu’il ne méritait pas, mais la troisième place est assurée et 7 millions d’euros de prix supplémentaires sont en banque.

Ronald Koeman ne reste définitivement pas et il avait l’air de le savoir pendant les 90 minutes entières. Mais même s’il s’agissait d’une audition finale pour le poste la saison prochaine, il a échoué et n’a pas du tout aidé le Barça. Histoire de la saison.

Eibar: Yoel; Correa (Pozo 76 ‘), Oliveira (Bigas 76’), Arbilla, Soares; Gil (León 46 ‘), Atienza, Diop (Álvarez 62’), Inui; Kike, Enrichir (Quique 76 ‘)

Objectifs: aucun

Barcelone: Neto; Araujo, De Jong (Pjanic 74 ‘), Mingueza (Umtiti 46’); Dest, Busquets, Moriba (Puig 55 ‘), Firpo (Alba 46’); Trincão (Braithwaite 46 ‘), Dembélé, Griezmann

But: Griezmann (81 ‘)