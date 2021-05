Eicher Motors, Sun Pharma, Cadila, TCS, BPCL, Burger King, Pfizer, PNB Housing en bref

Les participants au marché peuvent être témoins de la volatilité le jour de l’échéance des contrats à terme et des options de la série de mai. Image: .

Les contrats à terme astucieux se négociaient à 15.305 au début des échanges à la Bourse de Singapour, suggérant une ouverture prudente pour BSE Sensex et Nifty 50 jeudi. Les participants au marché peuvent être témoins de la volatilité le jour de l’échéance des contrats à terme et des options de la série de mai. En outre, les investisseurs s’inspireront des cas de COVID-19, de la campagne de vaccination en cours, des prix du pétrole, du mouvement de la roupie et d’autres signaux mondiaux. Lors de la session précédente, Nifty a clôturé au plus haut depuis le 16 février 2021. Il a également clôturé presque au plus haut de la journée accompagné d’un ratio avance-déclin fortement positif. «15336-15432 est la prochaine bande de résistance pour le Nifty tandis que 15211-15256 est la bande de support à court terme», a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail chez HDFC Securities.

Eicher Motors, Sun Pharma: Cadila Healthcare, Eicher Motors, Sun Pharmaceutical Industries, IRB Infrastructure Developers, Everest Industries, Fine Organic Industries, India Grid Trust, Infibeam Avenues, India Infrastructure Trust, Kalyan Jewelers, Metropolis Healthcare, PC Jeweler, The Phoenix Mills, Rashtriya Chemicals & Fertilizers, Redington (Inde), Suryoday Small Finance Bank et UCO Bank, entre autres, annonceront leurs résultats du trimestre de janvier à mars le 27 mai.

Bharat Petroleum: BPCL a rapporté mercredi un bénéfice net de Rs 17 319,8 crore sur une base consolidée pour l’exercice terminé le 31 mars, 372,5% de plus que le bénéfice affiché il y a un an. Il s’agit du bénéfice annuel le plus élevé déclaré par la société de raffinage et de commercialisation du pétrole.

PNB Housing Finance: Le conseil d’administration de PNB Housing Finance se réunira le 31 mai pour envisager une levée de fonds. La collecte de fonds par le prêteur non bancaire était en suspens depuis longtemps après avoir annoncé la levée de Rs 1800 crore par le biais d’une émission préférentielle ou de droits en novembre 2020.

Manappuram Finance: Manappuram Finance a rapporté une augmentation de 17,62% en glissement annuel de son bénéfice net consolidé à Rs 468,35 crore pour le quatrième trimestre de l’exercice 21. La société avait déclaré un bénéfice net autonome de Rs 457,95 crore pour le quatrième trimestre du dernier exercice.

Services de conseil Tata: TCS a annoncé son partenariat avec LACChain, une initiative dirigée par IDB Lab, le laboratoire d’innovation du Groupe de la Banque interaméricaine de développement, pour stimuler le développement d’un écosystème blockchain en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Burger King Inde: Burger King India a signalé une perte de Rs 25,94 crore au T4FY21 contre Rs 37,41 crore au T4FY20. Son revenu total en janvier-mars 2021 s’élevait à 199,45 crore Rs, contre 192,95 crore Rs il y a un an.

Pfizer: La société a déclaré des revenus d’exploitation pour le trimestre clos le 31 mars 2021 à Rs 535 crore par rapport à Rs 502 crore à la même période l’année dernière, soit une croissance de 6,5%. Les revenus d’exploitation pour l’exercice clos le 31 mars 2021 sont de Rs 2,239 crore par rapport à Rs 2,152 crore à la même période l’année dernière, soit une croissance de 4%

