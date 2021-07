Eid al-Adha (Bakri Eid) 2021 Date, histoire, importance et comment Bakrid est célébré

La salat ou prière est généralement suivie d’une khutbah ou d’un sermon de l’imam de la mosquée. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Eid al-Adha (Bakrid) 2021 Date Inde : L’Aïd al-Adha ou Bakrid est l’un des deux festivals islamiques officiels qui sont largement célébrés dans le monde. L’Aïd al-Fitr est l’autre fête islamique la plus célébrée. Célébré pendant le 12e mois du calendrier lunaire suivi dans l’Islam, ou Dhu al-Hijjah, l’Aïd al-Adha tombe généralement le 10e jour du mois. Cette année, les membres de la communauté musulmane en Inde chercheront le croissant de lune les 20 et 21 juillet. En conséquence, Bakrid 2021 devrait avoir lieu le 21 juillet. Cependant, la date peut encore varier en fonction du moment où le croissant de lune est aperçu.

Aussi connue sous le nom de « Fête du Sacrifice », l’histoire de l’Aïd al-Adha remonte à des siècles et commémore la volonté du prophète Ibrahim (ou Abraham pour certains) de sacrifier son fils, Ismail, en signe de son dévouement et de son obéissance à Allah . Dieu était si content du spectacle de dédicace du Prophète Ibrahim qu’il envoya un mouton pour être abattu à la place de son fils. Depuis lors, le sacrifice de bétail est devenu une partie importante des rituels des célébrations de l’Aïd al-Adha. C’est de cette pratique de sacrifier du bétail que la célébration tire son nom plus familier de Bakrid.

Les fidèles du monde entier offrent namaaz à l’occasion de l’Aïd al-Adha le 10e jour de Dhu al-Hijjah dans leur mosquée locale. La prière peut être effectuée à tout moment après le lever du soleil jusqu’à juste avant l’heure de Zuhr ou la prière de midi. La salat ou prière est généralement suivie d’une khutbah ou d’un sermon de l’imam de la mosquée.

A la fin de la prière, les musulmans s’embrassent et échangent des salutations. La pratique d’échanger des cadeaux et de visiter les familles des uns et des autres est répandue. A l’occasion, tout le monde a tendance à porter de nouveaux vêtements. L’occasion est également marquée par le service de mets délicieux et de douceurs spéciales telles que les ma’amoul (biscuits sablés fourrés) ainsi que les samoussas. Offrir la charité aux défavorisés et partager les ressources sont également considérés comme des aspects importants du festival.

