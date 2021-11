EID Parry prévoit plus de Rs 350 crore d’investissement pour 2 exercices

En ce qui concerne le prêt à court terme, il était de Rs 355 crore en mars 2021 et la société est actuellement à Rs 102 crore, a-t-il déclaré.

EID Parry, qui fait partie du groupe Murugappa et l’un des plus grands fabricants de sucre du pays, a déclaré qu’il disposera d’un capex supérieur à 350 crores de roupies pour l’exercice en cours ainsi que pour l’année prochaine, qui sera principalement utilisé pour l’expansion des capacités.

Un Sridhar, directeur financier d’EID Parry, a déclaré lors d’un récent appel de revenus que les investissements globaux que la société envisageait pour cet exercice et les prochains exercices seraient d’environ Rs 364 crore, y compris l’expansion de l’usine de Bagalkot qui a déjà été réalisée au cours de l’année et l’expansion de l’unité Haliyal qui se déroule actuellement. « Avec l’expansion de l’usine de Sankili qui est susceptible de se produire, les dépenses globales d’investissement pour cet exercice et le prochain exercice devraient être d’environ 350 crores de roupies, tous ensemble. Il n’y a pas d’autres projets à ce jour », a-t-il déclaré.

EID Parry a travaillé sur le mode de réduction de la dette sur une base périodique et la position de la dette a été bien meilleure par rapport à ce qu’elle était en mars 2021. La dette à long terme en mars 2021 était d’environ Rs 200 crore et actuellement elle est d’environ 101 crores de roupies. En ce qui concerne le prêt à court terme, il était de Rs 355 crore en mars 2021 et la société est actuellement à Rs 102 crore, a-t-il déclaré.

S Suresh, MD, EID Parry, a déclaré qu’au cours de l’année en cours, la capacité d’Haliyal a été augmentée de près de 4 000 TCD (tonne de canne par jour) en raison du mouvement d’actifs de Pudukottai à Haliyal. Cela porterait le total à 11 500 TCD. « Nous avons augmenté les volumes de canne en augmentant les plantations et en déplaçant l’actif inutilisé du Tamil Nadu vers le Karnataka où la disponibilité de la canne est plus importante. Ainsi, avec l’augmentation des volumes de canne, notre coût fixe va être mieux absorbé et augmentera notre rentabilité globale. Deuxièmement, il s’agit de l’augmentation de la production d’éthanol en investissant dans la distillerie. Bagalkot est déjà en place et nous investissons également dans 120 KLPD (kilo litre par jour) à Sankili. Donc, avec tout cela, l’augmentation du volume de canne produira plus de mélasse, plus de sirop et au lieu de produire du sucre, nous mettons maintenant en place des capacités supplémentaires pour la distillerie, ce qui nous permet de liquider les stocks au plus tôt, d’améliorer le flux de trésorerie et également obtenir une meilleure prise de conscience », a-t-il déclaré.

Selon lui, la troisième stratégie concerne les ventes. Par rapport à la vente dans le commerce, l’activité au cours des trois dernières années, la société s’est concentrée sur le segment de la vente au détail et elle s’est développée à pas de géant en termes de segment de vente au détail, passant d’un niveau de base d’environ 600 tonnes par mois à environ 6 500 tonnes. par mois.

