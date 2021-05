Eid-ul-Fitr 2021: Joyeux Ramadan 2021, souhaits, citations, messages WhatsApp

Au milieu de la pandémie de cette année, les célébrations dans la plupart des régions du pays resteront muettes alors que les restrictions du coronavirus sont en place.

Joyeux voeux Eid-ul-Fitr 2021, messages WhatsApp, SMS, salutations, images, statut: Le festival de l’Aïd ul Fitr est célébré par des gens du monde entier à la fin du mois sacré de Ramazan. Le festival met un terme à 30 jours d’immense austérité pratiqués par les personnes de confession musulmane en gardant Roza (jeûner). Comme les principes similaires d’autres religions, la foi musulmane a également un rituel de jeûne pendant le mois sacré de Ramazan. Les gens qui observent Roza ne boivent pas une seule goutte d’eau ou quelque chose de comestible à partir d’environ 4 heures du matin et ne terminent leur jeûne qu’à 19 heures du soir en ayant des fruits et autres offrandes. Le point culminant de l’abstinence d’un mois de nourriture et d’autres choses est célébré le jour de l’Aïd ul Fitr, au cours duquel les gens préparent de délicieux plats et enfilent de nouveaux vêtements en plus d’avoir le kheer traditionnel du Sinaï.

Quand est célébrée Eid ul Fitr?

Le festival est célébré en Inde un jour après que la lune a été observée en Arabie saoudite. Il y a une incertitude et une excitation palpables à la veille du festival alors que les gens attendent avec impatience la lune qui parfois, contrairement à l’horaire du calendrier, ne se présente pas ce jour-là. La lune est finalement aperçue le lendemain et cela conduit à observer un Roza supplémentaire par la communauté. Cependant, le deuxième jour, l’observation de la lune est une fatalité et l’excitation et l’attente observées la veille sont absentes car les gens sont engagés dans les préparatifs de l’Aïd le lendemain.

Eid ul Fitr 2021 Date

Le festival sera célébré à partir du soir du 13 mai et sera célébré toute la journée le 14 mai. La journée commencera par des personnes lisant le saint Namaz (prière) dans la mosquée ou dans une salle de lecture. Après la prière, les enfants et les adultes revêtent leurs vêtements nouvellement cousus et s’embrassent en souhaitant l’Aïd ul Fitr. Chaque année, le festival est une occasion où les gens rendent visite à leurs parents, amis de la famille et voisins et mangent du Sinwai kheer et d’autres délices. Les visiteurs comprennent également des personnes d’autres confessions qui visitent la maison de leurs amis pour manger du kheer et d’autres plats. Cependant, au milieu de la pandémie de cette année, les célébrations dans la plupart des régions du pays resteront muettes alors que les restrictions du coronavirus sont en place.

Importance de l’Aïd ul Fitr

En plus d’être célébré comme le point culminant des pratiques d’austérité d’un mois, le festival donne également l’occasion aux gens de remercier tout-puissant pour leur bonheur, leur richesse et leur santé. Le festival aurait été célébré en premier lieu par le fondateur du prophète de l’islam Muhammad lui-même.

Eid ul Fitr citations, souhaits et messages pour les êtres chers

Puisse cet Eid ul Fitr apporter toute joie, bonheur et succès à vous et à votre famille. Eid Mubarak!

Puisse l’Eid ul Fitr de cette année mettre fin à toutes les misères dans le monde et inaugurer le bonheur et le bonheur sans fin sur cette planète. Eid Mubarak!

Puisse la célébration de l’Aïd ul Fitr vous donner la force de marcher sur un chemin moral et d’atteindre des sommets de succès inégalés. Eid Mubarak!

Que vous et votre famille obteniez le bonheur et le rire éternels à partir de cet Eid. Eid Mubarak.

