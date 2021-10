Eidur Gudjohnsen a remplacé le père Arnor pour ses débuts internationaux en 1996 et maintenant les deux fils de la légende de Chelsea et de Barcelone brillent pour leur pays avec la paire COMBINING pour le but de l’Islande lors de la victoire sur le Lichtenstein

Dites le nom « Gudjohnsen » sur n’importe quelle porte en Islande et la personne dans la maison est susceptible de répondre avec un fort « coup de tonnerre ».

Le nom de famille légendaire est certainement emblématique du football dans le pays nordique.

.

Le nom Gudjohnsen est une dynastie de football islandaise de grand-père, père et fils représentant tous la nation

En avril 1996, Eidur Gudjohnsen, 17 ans, a remplacé Arnor pour ses débuts internationaux et a reçu un baiser sur la joue de son fier papa.

Twitter : @iffhs_media

Maintenant, les fils Andri et Sveinn jouent

Il y a vingt-cinq ans, contre l’Estonie à Tallinn, Eidur, 17 ans, faisait ses débuts internationaux en remplaçant son père, Arnór, un tireur vétéran de 34 ans passé par Anderlecht et Bordeaux.

Les Gudjohnsens avaient voulu jouer ensemble, mais l’Islande voulait que ce moment ait lieu dans leur propre pays. Malheureusement, Eidur a subi une grave blessure peu de temps après et, au moment où il était à nouveau en forme, Arnor avait pris sa retraite.

Arnor a connu le succès en tant que joueur, remportant trois titres de champion de Belgique, meilleur buteur pour Anderlecht lors de la saison 1986/87 et terminant deuxième de l’UEFA et de la Coupe des vainqueurs de coupe en 1984 et 1990 respectivement.

Eidur, cependant, a poursuivi une carrière légendaire dans le jeu, remportant deux titres de Premier League avec Chelsea, deux couronnes de LaLiga et un titre de Ligue des champions à Barcelone, ainsi que 88 fois pour son pays.

.

Arnor, en bas à droite, a joué pour Anderlecht dans les années 1980 et a atteint les finales de l’UEFA et de la Coupe des vainqueurs de coupe, alors qu’il a également marqué 14 buts en 73 matchs pour l’Islande

.

Le football a fait partie de la vie de Gudjohnsens et Eidur a demandé à ses garçons, y compris Andri, sur la photo, de le regarder en action pendant l’Euro 2016, lorsque l’Islande a mémorablement éliminé l’Angleterre

Dossier sportif

Il joue désormais pour l’équipe U19 du Real Madrid

.

Sveinn a demandé à son frère cadet Andri de marquer pour l’Islande lors du récent match de qualification pour la Coupe du monde contre le Liechtenstein

Maintenant, ses trois fils espèrent imiter leur grand-père et leur père décorés, qui est l’entraîneur adjoint de l’équipe nationale.

Deux d’entre eux sont déjà sur le point de le faire.

Dans ce qui est une autre histoire brillante impliquant la famille, l’histoire a été écrite mercredi soir lorsque l’Islande a accueilli le Liechtenstein lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde à Laugardalsvöllur de Reykjavik.

L’aîné Sveinn et l’enfant du milieu Andri se sont combinés pour un but après être entrés en jeu lors de la victoire 4-0.

Le premier a dirigé une balle ébréchée dans la boîte à son frère, qui a produit une finition soignée sous le regard fier de son père.

GETTY

Gudjohnsen a supervisé la combinaison de ses deux fils pour une passe décisive dans la victoire sur Lichtenstein

Gudjohnsen était tout à fait le joueur de son époque, rejoignant Chelsea en provenance de Bolton en 2000 et jouant sous Jose Mourinho avant de rejoindre Barcelone

.

Chelsea a payé 4 millions de livres sterling pour Gudjohnsen et il a remboursé sa foi avec des buts et des titres

.

En Espagne, entre 2006 et 2009, il a fait partie du magnifique triplé 2009 de Pep Guardiola.

.

Il a joué pour la dernière fois pour l’Islande contre la France à l’Euro 2016 à l’âge de 37 ans.

Sveinn, 23 ans, joue pour l’équipe suédoise d’Elfsborg, tandis que les deux fils cadets Andri, 19 ans et Daniel, 15 ans sont tous deux dans les livres du Real Madrid.

S’ils se rapprochent de ce que leur père et leur grand-père ont fait, ils auront également un statut légendaire en Islande.

Espérons que leurs futurs enfants recevront le mémo.