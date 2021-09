Eightcap s’engage à diversifier son portefeuille

Après avoir mis à disposition plus de 250 dérivés cryptographiques, le courtier CFD primé Eightcap s’est positionné comme la plus grande offre de crypto-monnaie pour les utilisateurs de détail. Les clients d’Eightcap pourront diversifier leurs portefeuilles crypto via les plateformes MT4 et MT5. Ce nouveau développement positionne le courtier comme le premier port d’escale en matière de dérivés cryptographiques.

Options CFD crypto illimitées

Les clients d’Eightcap pourront non seulement effectuer des retraits rapides et avoir accès à une grande variété d’options de dépôt, mais ils pourront également acheter et vendre une grande variété d’indices cryptographiques, de croisements cryptographiques et d’autres CFD cryptographiques. Le PDG d’Eightcap, Joel Murphy, a commenté :

«Notre vision chez Eightcap est de fournir un nouveau foyer aux traders de dérivés cryptographiques en proposant une offre inégalée qui comprend la plus grande bibliothèque de dérivés cryptographiques ainsi que des spreads ultra-faibles et des options de retrait rapide. Les problèmes de réglementation auxquels sont confrontés les échanges cryptographiques comme Binance signifient que les traders se retrouvent avec des inquiétudes inutiles concernant leurs fonds et s'ils peuvent les retirer. Avec nous, les traders de dérivés cryptographiques peuvent avoir une expérience transparente à partir du moment où ils ouvrent un compte jusqu'à ce qu'ils veuillent retirer leurs fonds.

Marcus Fetherston, directeur de l’exploitation d’Eightcap, a ajouté :

« L’offre d’Eightcap se concentre uniquement sur la création d’opportunités réglementées de négociation de dérivés à effet de levier pour les traders de crypto-monnaie, offrant plus de sécurité que les plateformes d’échange offshore traditionnelles. Nous sommes ravis d’offrir une solution qui répond aux besoins des traders de dérivés crypto afin qu’ils puissent obtenir la meilleure expérience de trading possible.

L’accès actuel aux dérivés cryptographiques est limité

Sur les autres bourses de crypto-monnaie, les traders de dérivés crypto n’ont accès qu’à une gamme limitée de dérivés avec de larges spreads. Après être passés à Eightcap, les traders commenceront à profiter de dépôts et de retraits transparents et de spreads serrés avec un courtier réglementé à croissance rapide. Ils peuvent également choisir parmi la plus grande offre de cryptographie du marché.

Eightcap propose des prix compétitifs, une technologie d’exécution supérieure, un excellent service client et plus encore. Le courtier propose aux clients particuliers et institutionnels des options de négociation sur divers marchés, notamment le forex, les indices, les matières premières et les actions.

