Eikeri et Blinkova se qualifient pour les quarts de finale du tournoi Adelaide WTA 500

01/05/2022 à 03:30 CET

la norvège Ulrikke Eikeri, numéro 61 de la WTA et la joueuse de tennis russe Anna Blinkova, numéro 68 de la WTA remporté en une heure et trente et une minutes par 4-6, 6-2 et 10-7 aux joueurs américains Nicole Mélichar Oui Sofia kenin, numéro 12 de la WTA et, numéro 108 de la WTA respectivement en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 de Adélaïde. Avec ce résultat, les joueuses prennent place pour les quarts de finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde.

Les statistiques du match indiquent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, obtenu 67% du premier service, commis 3 doubles fautes, réussissant à remporter 57% des points de service. Quant à Melichar et Kenin, ils ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, leur efficacité était de 65%, ils ont commis une double faute et ils ont réalisé 60% de leurs points de service.

Eikeri et Blinkova se rencontreront en quarts de finale de la compétition avec les Biélorusses Victoria Azarenka Oui Paula Badosa.

Le tournoi WTA Adélaïde Il se déroule sur un court extérieur en dur et un total de 16 couples s’affrontent. De plus, il se déroule entre le 3 janvier et le 9 février à Adélaïde.