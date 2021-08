Eiking : “Pour moi, la Vuelta est déjà un succès, mais je défendrai la rouge”

30/08/2021 à 18:27 CEST

norvégien étrange chrétien eiking (Intermarché-Wanty), leader de la Vuelta, a assuré lors de la journée de repos en Cantabrie qu’il était prêt à défendre au maximum le maillot rouge, même s’il a admis qu'”il sera difficile de rivaliser avec les grands favoris”.

Eiking, leader depuis une semaine, entrera dans la semaine décisive avec 54 secondes d’avance sur les Français Guillaume Martin (Cofidis) et 1,36 minutes par rapport au Slovène et grand favori Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

“Nous approchons de la fin de la course et il reste encore de la force. J’ai beaucoup appris lors de ces six étapes dans lesquelles j’ai porté du rouge. L’équipe et moi contrôlons bien la course. Je me sens mieux chaque jour, peut-être ce maillot me donne une certaine motivation », a-t-il déclaré Eiking.

Les jours clés seront décernés mercredi et jeudi avec deux grandes finales, d’abord dans les lacs de Covadonga puis dans l’Alto de Gamoniteiru.

“Normalement, il sera difficile de survivre contre des coureurs de la taille de RoglicMais je vais tout donner et j’espère être surpris Je ne serai ni surpris ni déçu si je devais abandonner le maillot rouge. Cette Vuelta est dure et pour moi déjà une belle réussite”.

Pour le réalisateur d’Interrché Wanty, Valerio Piva, “Eiking a un grand potentiel “

“C’est un coureur moderne, un bon grimpeur. Il n’a pas eu l’occasion de briller en début de saison mais il a montré qu’il était en forme sur le Tour de Wallonie avant de prendre la septième place de la Clásica San Sebastián et la deuxième dans le Tour de Norvège. Il a beaucoup de potentiel. Nous allons nous battre les meilleurs dans les prochains jours, mais Impair est motivé par cette idée, et l’équipe aussi », a-t-il conclu Piva.