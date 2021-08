Eintracht Frankfurt, le premier test décisif pour le projet de Marco Rose

14/08/2021 à 10h45 CEST

Le nouveau Borussia Dortmund de Marco Rose commence sa carrière en Bundesliga contre l’Eintracht Frankfurt après avoir officiellement commencé la saison 2021/22 avec une victoire (0-3) contre le SV Wehen Wiesbaden dans le DFB Pokal. L’attaquant norvégien, Erling Haaland, a marqué un triplé pour confirmer davantage son histoire d’amour avec le but : totalise 60 points en 60 matchs comme bourser.

Les Allemands, qui ont fait une belle saison et ont décroché le titre DFB Pokal, Ils débutent une nouvelle saison avec un changement de direction depuis le banc : l’ancien entraîneur du Borussia Mönchengladbach Marco Rose a repris les rênes au détriment d’Edin Terzic. Après avoir terminé troisième de la Bundesliga et fait aussi du bon travail en Ligue des champions, l’Allemand veut continuer à promouvoir le projet sportif.

Les principales figures de ce Borussia Dortmund, qui a perdu Jadon Sancho, sont Erling Haaland et Marco Reus. Le Norvégien et l’Allemand ont établi une excellente connexion la saison dernière et sont les deux bastions offensifs de Marco Rose. Entre les deux, ils ont marqué 52 buts dans toutes les compétitions et en ont fait 26 autres, disputant plus de 40 matchs chacun..

Eintrach Frankfurt, un rival inconfortable comme point de départ

Ceux d’Oliver Glasner étaient un adversaire difficile à vaincre la saison dernière qui était sur le point de les éliminer des places de la Ligue des champions lors de l’édition de la saison dernière de la Bundesliga.. En effet, les hommes d’Edin Terzic n’ont pas réussi à les vaincre la saison dernière : ils ont perdu 1-2 au Signal Iduna Park et n’ont pas pu passer le tirage au sort lors de la visite de la ville de Francfort.

Pour la première de la ligue, Marco Rose doit mettre en service un onze de circonstances en raison des innombrables victimes qu’il présente : Brandt, Can, Coulibaly, Guerreiro, Hummels, Meunier, Morey, Wolf et Zagadou pourront participer à la première journée de Bundesliga.