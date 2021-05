Ethereum (ETH)

EIP-1559 sera-t-il mis en œuvre sur Ethereum d’ici la fin du mois de juillet?

Les acteurs du marché sont favorables à ce que cela devienne une réalité tandis que DeFi est occupé à rendre Ethereum attrayant pour les gens de TradeFi en appuyant sur tous leurs boutons.

Le marché s’attend à ce que EIP-1559 soit mis en œuvre sur Ethereum d’ici le 31 juillet 2021.

Selon la plate-forme des marchés de l’information, Polymarket, les utilisateurs évaluent désormais cet événement à 0,71 USD, contre 0,62 USD, il y a environ 24 heures. Le volume sur ce marché est inférieur à 75 000 dollars.

Tous les passionnés d’Ethereum et d’autres attendent avec impatience cette mise à jour qui brûlera les frais payés en ETH. En faisant de l’Ether un actif déflationniste, il devrait créer une boucle de rétroaction positive pour ses prix.

En ce qui concerne la taxe sur le gaz elle-même, qui a brièvement éclipsé 2000 gwei mercredi Balck, des solutions de couche 2 sont à venir pour soulager les utilisateurs de ces chiffres élevés.

Arbitrum et Optimism sont deux autres grands noms qui devraient changer la donne.

Vous n’êtes pas prêts pour le changement tectonique que la couche deux induira. Imaginez un effet de levier 20x sûr sur les actifs, 100000 liquidations par minute, des oracles qui rapportent des prix anciens infimes, des transactions illimitées par seconde pour les comptes privilégiés et des stratégies HFT qui font trembler TradFi. – Samuel Shadrach (@ SamuelShadrach4) 21 mai 2021

Ces solutions de couche 2 porteront l’espace DeFi à un autre niveau, marchant vers 100 milliards de dollars en TVL.

Sa capitalisation boursière a déjà dépassé ces chiffres et, à la suite de la récente liquidation, elle vise maintenant à atteindre un nouvel ATH à 150 milliards de dollars.

Le secteur DeFi, qui continue de croître à un rythme rapide et ne gagnera en vitesse qu’avec les solutions de couche 2, a également émergé comme le gagnant lors de la récente volatilité du marché.

Comme nous l’avons signalé, les DEX enregistrent un volume collectif de plus de 100 milliards de dollars en mai, le sommet du volume franchi le mercredi noir, le jour où les bourses décentralisées ont également enregistré leur premier volume combiné de 10 milliards de dollars.

Contrairement aux échanges cryptographiques centralisés, qui continuent de fonctionner comme ils le font, en descendant les jours très volatils, les DEX se sont améliorés depuis la débâcle de mars 2020.

DeFi contribue à rendre l’ETH attrayant pour les gens de TradeFi car c’est «le type d’investissement que les professionnels de l’investissement adorent – technologie disruptive, cas d’utilisation descriptibles, traction démontrable… et flux de trésorerie», a déclaré Hunter Horsely, PDG de Bitwise Investment. Il s’agit essentiellement d’appuyer sur tous les bons boutons pour les gens du marché traditionnels.

Même les projets DeFi y travaillent, «Aave Pro pour les institutions» en est un exemple.

L’écosystème Ethereum continue tout simplement de devenir plus grand et plus fort avec la seule façon de partir d’ici est plus élevée.

