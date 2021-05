EIP-1559 tient ses promesses, mais ne résout pas le problème des frais d’essence

Le très attendu EIP 1559 se rapproche de plus en plus de sa mise en œuvre au fil des jours. Alors que la mise à niveau du hard fork de Londres à la mi-juillet est encore dans un mois et demi, c’est tout ce dont la communauté Ethereum peut parler.

La raison de la popularité d’EIP-1559 est le nouveau récit qu’il donne à Ethereum – un « argent à ultrasons », selon les passionnés d’ETH.

Cette proposition d’investissement Ethereum brûlera essentiellement une partie des frais payés en ETH, supprimant ainsi ces ETH de la circulation. Étant donné que le réseau Ethereum est le plus gros rémunérateur de l’espace cryptographique, générant actuellement plus de 9 millions de dollars par jour, le rythme auquel le gaz sera brûlé sera effectivement plus rapide que celui auquel l’ETH est extrait.

Cela ferait de l’Ether un actif déflationniste, ce qui ferait monter les prix. Cependant, si vous vous attendiez à ce que cette proposition réduise les frais extrêmement élevés sur le réseau, vous n’obtiendrez pas de sursis.

L’EIP 1559 ne vise pas à résoudre les problèmes de gaz et l’estimation des frais de priorité, c’est-à-dire le conseil, est aussi complexe que l’estimation du prix du gaz aujourd’hui, ce que Georgios Konstantopoulos, chercheur à Paradigm, a noté comme étant vrai car fondamentalement, il suit toujours l’enchère au premier prix.

EIP-1559 n’a jamais eu pour objet de résoudre les frais de gaz, il s’agit de créer une politique monétaire sur l’ETH en ajoutant des propriétés déflationnistes, pour résoudre les frais de gaz, vous devez transférer des charges de calcul de L1 ailleurs — stani.eth 👻 =(⬤_⬤)= 👻 (@StaniKulechov) 28 mai 2021

Au lieu de s’appuyer sur des oracles pour le prix correct, “sous 1559, la redevance de base est une mesure *objective* de la congestion, qui rattrape rapidement le véritable prix d’équilibre, faisant éclater les bulles plus tôt, ce qui signifie que les guerres d’enchères sont nécessairement de courte durée”, a déclaré Barnabé Monnot, chercheur à la Fondation Ethereum.

Pendant ce temps, James Hancock, chef de l’équipe de projet chez EthSignals, a expliqué que l’EIP-1559 réduit essentiellement les frais de transaction surpayés, ce qui est différent de la simple réduction des frais. Il ajouta,

«Les transactions à des prix inefficaces signifient que vous payez plus que vous ne le devriez (en fonction de la demande du marché). Nous ne devrions pas payer plus que nous ne devrions.

1559-visuellement Les blocs complets seront rares. Des blocs complets d’affilée seront vraiment très rares ! J’ai schématisé à l’échelle à quoi ressemblerait le pire des cas. Une ligne est un bloc. 5 minutes de blocs complets (ancien style d’enchères) reprennent, puis les blocs ne seront plus pleins. pic.twitter.com/c6RR7LNbXe – James Hancock (@JHancock) 27 mai 2021

Bien que certains ne croient pas que la mise à niveau soit efficace, Konstantopoulos, ainsi que le chercheur Hasu dans leur article détaillé sur la plate-forme de dérivés Deribit, ont déclaré qu’elle “tenait largement ce qu’elle promettait”.

« Cela devrait rendre l’estimation des frais beaucoup plus prévisible, sauf pour de très courtes périodes de forte congestion… Sa capacité à définir des frais minimums dans le protocole ouvre un nouvel espace de conception, allant de la taille de bloc élastique, à la subvention de bloc perpétuelle, à une meilleure résistance modèles d’enchères à l’avenir.

Au milieu de tout cela, lors de la dernière réunion des développeurs principaux d’Ethereum, MH Swende a identifié un problème dans EIP 1559 où, comme Tim Beiko, qui coordonne le travail des développeurs sur le deuxième plus grand réseau de la Fondation Ethereum partagé sur Twitter, “les nouveaux champs introduits dans les transactions (maxFee et maxPriorityFee) n’avaient pas de limite explicite. »

Cela signifiait qu’un attaquant pouvait créer des transactions arbitrairement importantes, ce qui n’était pas possible avant cet EIP, créer une transaction avec un prix du gaz énorme car il fallait en fait disposer de cette quantité d’ETH et si la transaction est incluse, le montant doit être payé. Il a dit,

« Parce que les champs en 1559 sont des maximums, vous pourriez en abuser, ne pas payer ces énormes valeurs de gaz et spammer le réseau. »

Cependant, le correctif est simple et comprend l’ajout de quatre contrôles à EIP-1559 : les deux premiers vérifient que maxFee et maxPriorityFee sont < 2^256, le troisième vérifie que le maxFee est supérieur ou égal au maxPriorityFee, et enfin, il est vérifié que le solde d'un expéditeur de transaction est supérieur à ses frais max multipliés par son essence utilisée.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.