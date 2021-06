Eiza González a-t-elle un nouveau petit ami ? Il est capturé très romantique au vu de tous

Algo que llamó la atención es que durante este paseo, muy romántico porque ambos caminaban abrazados y en otros momentos tomados de la mano, es que llevaban matching outfits para pasar la tarde juntos y disfrutar de una comida en Plant Food + Wine, un restaurante vegano zone.

Bien qu’aucun des deux n’ait déclaré que les agences de photographie et de médias les considèrent déjà comme des fréquentations, on sait qu’avant cette promenade, González J’avais déjà voyagé à Boston pour passer du temps avec Albacore et sa présence n’est passée inaperçue par personne.

Eiza González s’était déjà rendue à Boston pour passer du temps avec Paul Rabil. (Backgrid / Le Groupe Grosby)

Une source proche de Page Six a déclaré à Page Six qu’ils “sont allés au camp d’entraînement ensemble dans le Massachusetts pour le petit-déjeuner, car il avait un match le lendemain”, quelque chose qui a incité ses fans et la presse à prêter plus d’attention pour voir si, à un moment donné, il est confirmé que quelqu’un de nouveau occupe déjà le cœur de Eiza.

Paul, 35 ans, fait partie de l’équipe de crosse des Boston Cannons, où il joue avec le numéro 99. Pour un autre informateur qui a pu vivre avec González Oui Albacore à Los Angeles, lors de certains des événements où ils ont été vus, “il est clair qu’ils sont en couple et qu’ils se fréquentent depuis un certain temps”.