Eiza González consolide à Hollywood ; est la cinquième étoile la plus rentable aux États-Unis – Chihuahua News – Intrelíneas

La Mexicaine Eiza González a consolidé son triomphe à Hollywood en devenant la cinquième star la plus rentable des États-Unis.

Le site The Numbers a publié sa liste des stars les plus rentables de 2021 aux États-Unis, basée sur la collection des films dans lesquels elles ont joué un rôle de premier plan et qui sont sortis depuis 2019.

Samuel L. Jackson a été couronné acteur le plus rentable pour ses apparitions dans des films tels que Avengers : Endgame, Captain Marvel et Spider-Man : Far From Home.

Également issu de l’univers Marvel, Tom Holland a pris la deuxième place pour son crédit d’acteur principal dans deux films.

À la troisième place se trouve Liam Neeson, avec 49 rôles principaux dans sa carrière, ayant joué dans Men in Black : International et Vengeance.

La quatrième place est revenue à Will Smith, qui est apparu dans un total de 29 films.

La cinquième place est revenue à l’actrice mexicaine Eiza González, qui tout au long de sa carrière à Hollywood a participé à sept films en tant que membre de la distribution principale.

Ses derniers rôles principaux ont été dans Baby Driver, Fast & Furious : Hobbs & Shaw et Godzilla contre Kong.

Selon The Numbers, les sept films avec González Reya comme personnage principal ont levé 1 442 millions 125 000 494 dollars dans le monde.