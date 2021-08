Eiza González deviendra María Félix pour son film biographique – El Sol de México

Sans aucun doute, l’une des actrices mexicaines du moment est Eiza González, le natif de Mexico a réussi à se consolider à Hollywood. Grâce à divers projets, le modèle également a réussi à se frayer un chemin dans l’industrie cinématographique.

L’actrice a partagé sur son compte Instagram officiel qu’elle deviendra également l’actrice mexicaine, Marie Félix. Parce que le biopic de “La Doña” et ce sera Eiza González celui qui est chargé de l’interpréter.

Il y a quelques heures à peine, il a annoncé la surprenante nouvelle avec une publication et un message émouvant. Eiza González Elle a souligné qu’il s’agissait de l’un des moments les plus excitants de sa vie et a ajouté que « María était une pionnière du mouvement féministe qui a aidé à jeter les bases des futures générations de femmes. Maria est une inspiration pour moi et beaucoup d’autres […]”.

Le film biopic de Marie Félix Il sera produit par le cinéaste Matthew Heinman et Linden Entertainment. De plus, Eiza assumera non seulement le rôle de “La Doña”, mais participera également au long métrage en tant que productrice aux côtés de Nicole King et Dana Harris.

Bien qu’il n’y ait toujours pas trop de détails sur qui d’autre fera partie du casting, quand il sortira ou qui sera en charge d’écrire la grande histoire de Marie Félix; Ce qui est clair, c’est que ce sera un grand succès grâce à la performance d’Eiza, qui s’est consolidée en tant qu’artiste. Aussi, à travers un nouveau personnage dans lequel on peut voir l’actrice, puisque le biopic Elle remontera à l’époque du Cine de Oro au Mexique.

Le parcours réussi d’Eiza González

La jeune actrice, mannequin et chanteuse a commencé sa carrière artistique à 14 ans et son premier rôle principal était trois ans plus tard dans le mélodrame “Lola, il était une fois”, poursuivant ainsi sa carrière dans différents feuilletons mexicains.

Cependant, en 2015, le mannequin a sauté sur grand écran avec sa participation au film “Jem and the Holograms”, ce projet ne serait que le début d’un chemin réussi à travers Hollywood. Après deux ans, il a travaillé avec l’acteur, producteur et réalisateur Kevin Spacey dans le film “Baby Driver”.

Sa liste de projets comprend le long métrage “The Fast and the Furious: Hobbs & Shaw” et ses deux plus récents succès, le film présenté en première sur la plate-forme Netflix “Ne vous inquiétez pas, je prends soin de vous” et “Godzilla vs. Kong ». Toute sa participation l’a amenée à être l’une des actrices les plus lucratives d’Hollywood, Eiza González il se situe à la cinquième place seulement après d’autres artistes tels que Samuel L. Jackson, Tom Holland, Liam Neeson et Will Smith, cela a été annoncé par le portail The Numbers.