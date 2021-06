Eiza González est flattée d’être comparée à Salma Hayek – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’actrice Eiza González a fait référence pour la première fois à ceux qui la comparent à l’actrice mexicaine Salma Hayek et a été extrêmement flattée par les comparaisons. En ce moment, Eiza, comme Hayek, a une carrière réussie à Hollywood et est récemment devenue l’actrice la plus rentable de 2021 aux États-Unis.

Lors d’une interview avec le magazine du matin Hoy, on a demandé à Eiza ce qu’elle pense de ceux qui la comparent à l’interprète de Coatzacoalcos, Veracruz, et elle a été extrêmement flattée. Il a également évoqué les défis auxquels il a été confronté tout au long de sa carrière.

“Oh! Merci beaucoup. Je veux dire, je fais de mon mieux, tu sais ? C’est une carrière complexe et il y a beaucoup de choses que peut-être beaucoup de gens ne voient pas et ne savent pas, mais on essaie de rester positif, avec des projets qui vous motivent et qui vraiment, en tant qu’artiste, vous relient. Et c’est la seule chose que vous puissiez vraiment faire.”

Il a également évoqué ses débuts dans le doublage dans le film Esprit, l’indomptable, où il incarne ‘Milagro’, la mère du protagoniste du film d’animation : « C’est incroyable car faire de l’animation est complètement différent de faire des films. C’est s’essayer en tant qu’acteur et jouer à nouveau à être un enfant », a-t-il déclaré.

«Pour moi, il est très important de continuer à faire ce genre de projets et d’avoir fait des choses pour les enfants au début de ma carrière et de pouvoir le refaire est très important. C’est le meilleur public qui soit », a-t-il conclu.

Actuellement, Eiza est l’une des cinq stars hollywoodiennes les plus rentables de 2021 aux États-Unis. Pour cette raison, il y a quelques jours, la Mexicaine a dédié cet énorme exploit à tous les Mexicains et Latinos et a envoyé un message fort à ses détracteurs.

Depuis son compte Twitter, l’actrice a expliqué que “normalement, je ne partage jamais des choses comme ça, mais cela s’adresse à toutes les personnes qui m’ont dit qu’une femme (insérez ma nationalité ou tout stéréotype qui m’est attribué) ne pouvait pas être la protagoniste, ou que les gens s’en fichaient. Eh bien, regardez-moi être la femme la plus rentable. “

Le natif de Mexico, a partagé un classement basé sur les données des chiffres du box-office et a remercié tous les spectateurs : “Cela vaut pour mes Mexicains et Latinos, car nous méritons d’être vus. Et MERCI à vous pour votre soutien, car c’est vous qui allez au cinéma ».

Dans le classement, publié par le site du box-office américain The Numbers, le nom d’Eiza apparaît dans le top cinq, avec l’acteur de premier rang Samuel L. Jackson, Tom Holland, Liam Neeson et Will Smith, dans les endroits suivants.