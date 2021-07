Eiza González est invitée à être membre de La Academia, elle votera aux Oscars !

Eiza González n’est pas la seule Mexicaine parmi les sélectionnés, l’acteur Luis Gerardo Mendez figure également sur la liste aux côtés de célébrités de l’envergure de Robert Pattinson, barreur de Laverne, Leslie Odom jr., entre autres.

Plus tard, en guise de célébration, Eiza a republié un mème qui disait: “Comment ça a commencé” et apparaît avec Luis Gerardo Mendez dans une scène de feuilleton et à côté de cela dit: “Comment ça va” et les nouvelles récentes apparaissent avec une photo chaque.

Selon le document partagé par le Académie des arts et des sciences du cinéma, 53 % de ses nouveaux membres sont international et ils appartiennent à 50 pays.