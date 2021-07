Eiza González est invitée à faire partie de l’Académie des Oscars – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Steven Yeun, Nathan Lane, Issa Rae, Eiza González, Robert Pattinson, Janet Jackson, Leslie Odom Jr. et Laverne Cox font partie des artistes invités cette année à faire partie de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

L’organisation qui décerne les Oscars a déclaré jeudi que 395 professionnels de l’industrie cinématographique, dont 46% de femmes et 39% de groupes sous-représentés, ont été invités à rejoindre ses rangs en 2021.

S’ils acceptent, ce que fait la majorité, ils auront le privilège de voter aux Oscars de l’année prochaine.

Parmi les nouveaux invités, citons les nominés de cette année Maria Bakalova (“Borat After Moviefilm”), Andra Day (“Les États-Unis contre Billie Holiday”) et Paul Raci (“Sound of Metal”), ainsi que des gagnants comme Yuh -Jung Youn de « Minari », le directeur de la photographie « Mank » Erik Messerschmidt, l’auteur-compositeur-interprète HER et le scénariste de « Promising Young Woman » Emerald Fennell.

Fennell a également été invité au bras des réalisateurs avec le candidat de 2021 Lee Isaac Chung (“Minari”). Ces invités dans plusieurs succursales doivent choisir celle à laquelle ils souhaitent appartenir.

Une nomination récente aux Oscars ne garantit pas une invitation, mais c’est un point de départ pour sélectionner des artistes et des cadres, comme Bob Chapek, PDG de Walt Disney Co., qui ont apporté une contribution significative au cinéma.

Les autres guest stars sont Carrie Coon (“The Nest”), Kingsley Ben-Adir (“One Night in Miami…”), Henry Golding (“Crazy Rich Asians), Clea DuVall (“Zodiac”), Hugh Bonneville (” Paddington 2 “), Stephen Root (” Office Space “), et Jonathan Majors (” Da 5 Bloods “).

Les chefs invités incluent Lizzie Borden (“Born in Flames”), George C. Wolfe (“Ma Rainey’s Black Bottom”), Janizca Bravo (“Zola”), Shaka King (“Judas and the Black Messiah”), Nia DaCosta (” Candyman”), Cathy Yan (“Birds of Prey”), Craig Brewer (“Hustle & Flow”) et Jonathan Glazer (“Under the Skin”).

La diversité et l’inclusion restent une priorité pour l’académie du cinéma et, outre le nombre relativement important de femmes invitées et de groupes sous-représentés, le groupe est également très international. Plus de la moitié des invités viennent de pays autres que les États-Unis.

Le nombre d’invités a également chuté de façon spectaculaire cette année dans un effort pour “une croissance future stable”. Ces dernières années, l’organisation avait invité des groupes d’environ 800 personnes ou plus chaque année pour aider à diversifier rapidement ses rangs à la suite des critiques de #OscarsSoWhite (#OscarTanBlanco). Avec ce nouveau groupe, l’Académie a déclaré que son nombre total de membres comprend désormais 33% de femmes et 19% de groupes sous-représentés.

L’Académie a déclaré qu’elle restait déterminée à élargir sa propre perspective pour les années à venir.

