Eiza González et son look inspiré des années 50 pour le Met Gala 2021

De plus, Eiza portait des accessoires Bulgari avec un bracelet Serpenti, portés par des actrices telles que Sophia Loren et Elizabeth Taylor à l’époque. De plus, sa bague en diamant est de Bulgari.

Eiza Gonzalez au MET Gala 2021. (Matt Baron / Shutterstock)

Dans ses cheveux, Eiza a été complètement inspirée par le look signature de Rita Hayworth. C’est la deuxième fois que l’actrice mexicaine assiste au Met Gala. La première fois qu’elle a été invitée, c’était en 2019 et elle a déclaré dans une interview que cette année, l’expérience est très différente. parce que “maintenant j’ai des amis et je connais plus de gens”a-t-il déclaré dans une interview depuis le tapis rouge sur les marches du Met.

Eiza Gonzalez (Matt Baron / Shutterstock)