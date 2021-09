Eiza González et son petit ami passent un week-end romantique à Disney

in

Ce week-end a été très spécial pour le couple car c’était la première fois que le joueur de crosse visitait le célèbre parc d’attractions, il a même acheté la fameuse épinglette “première visite” que tout touriste acquiert à l’entrée du lieu. .

L’athlète de 35 ans a posté une jolie photo où le couple apparaît entouré de plusieurs amis… Ils se tenaient tous devant la grande roue qui a le visage caractéristique de Micky Mouse.

Paul Rabil (Instagram)

C’était il y a quelques mois quand Eiza González et Paul Rabil Ils ont été vus marchant ensemble pour la première fois dans les rues et la plage de Los Angeles, en Californie. À cette époque, le couple a été pris dans leur escapade romantique qui, en plus de la promenade, comprenait un dîner romantique.

Apparemment, les amants se sont rencontrés grâce à des amis communs.