Eiza González fera une série avec les créateurs de ‘Game of Thrones’ – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Eiza González fera une série avec les créateurs de « Game of Thrones »; juste comme ça elle l’a révélé elle-même il y a quelques jours à travers ses réseaux sociaux.

Sans aucun doute, l’actrice mexicaine Eiza González est en train de devenir l’une des célébrités les plus titrées d’Hollywood.

C’est grâce à son grand attrait et à son talent qu’Eiza González a commencé à être reconnue pendant un certain temps comme l’une des personnalités les plus importantes de l’industrie.

En plus de cela, chaque projet qu’il réalise ne tarde pas à être rempli de renommée et d’acceptation.

Il y a quelques jours, Eiza González a annoncé à tous ses followers qu’elle reviendrait sur Netflix, avec une série intitulée « Three-Body Problem », des créateurs de « Game of Thrones ».

Ce n’est pas du tout une surprise que l’actrice de 31 ans soit une grande fan de « Game of Thrones », comme elle l’a elle-même révélé à de précédentes occasions.

Cependant, ce que vous n’avez probablement jamais imaginé, c’est qu’il ferait partie d’un projet des créateurs de la série qui raconte l’histoire de qui garde le contrôle des sept règnes.

C’est à travers une publication sur son compte Instagram que la chanteuse a également révélé la surprenante nouvelle.