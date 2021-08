Eiza González incarnera María Félix dans un biopic hollywoodien – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Eiza González incarnera María Félix dans un biopic réalisé par Matthew Heineman, a rapporté lundi le média Deadline.

L’actrice mexicaine incarnera la diva du film de Oro et produira également le film aux côtés de Dana Harris et Nicole King pour Linden Entertainment. De plus, Walter Rivera sera le producteur exécutif du film au nom des héritiers de Felix.

L’histoire de ‘la Doña’ est une histoire d’amour et de perte, d’acceptation, de féminité et de gloire, et c’est aussi l’histoire d’une fille d’Álamos, Sonora, qui devient la muse la moins conventionnelle du Mexique, selon les médias. .

« La ténacité de Maria et sa façon intense de vivre certaines des épreuves les plus difficiles que j’aie jamais vues m’ont inspiré et bien d’autres. Je suis incroyablement honoré de la jouer et d’apporter sa voix et son histoire au monde », a déclaré González.

“María était une pionnière du mouvement féministe qui a aidé à jeter les bases de futures pionnières”, a ajouté l’actrice sur son compte Instagram.

Source : El Financiero