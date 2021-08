Eiza González incarnera María Félix dans un nouveau film

. Eiza González incarnera María Félix au cinéma.

Eiza González incarnera l’actrice mexicaine emblématique María Félix dans un nouveau film biographique en pré-production.

Le magazine Deadline a rapporté que González s’est associé au célèbre réalisateur Matthew Heineman et Linden Entertainment pour travailler sur le projet de film qui se concentre sur la vie de l’une des stars les plus représentatives de l’histoire du cinéma mexicain.

L’équipe de production du film biographique recherche un écrivain latino-américain pour être chargé de capturer la vie de “La Doña” sur grand écran.

Parallèlement à son rôle de protagoniste du film, Eiza González sera également l’une des productrices du projet.

« La ténacité de Maria et sa façon féroce de vivre certaines des adversités les plus difficiles dont j’aie jamais été témoin m’ont inspiré et bien d’autres. Je suis incroyablement honoré de la jouer et de pouvoir apporter sa voix et son histoire au monde », a déclaré González dans un communiqué de presse.

“Maria a constamment repoussé les limites et vécu selon ses propres règles, tandis que le monde essayait de la démolir. J’ai toujours pensé que sa vie devait être vue dans le monde entier afin que les gens en apprennent davantage sur la façon dont la société représente les femmes qui réussissent et sont motivées “, a déclaré l’actrice mexicaine dans le communiqué de presse en faisant référence à María Félix.

Selon les informations recensées par le site The Hindu, le film racontera la vie de Félix depuis ses débuts dans l’état de Sonora au Mexique jusqu’à la rencontre de grandes personnalités telles que Diego Rivera et Frida Kahlo.

Qui était Maria Félix ?

María Félix, connue sous le nom de “La Doña”, était l’une des stars mexicaines les plus remarquables de tous les temps. Tout au long de sa carrière artistique, Félix a joué dans plus de quarante films dans des pays comme le Mexique, la France, l’Italie et l’Argentine.

Sur le plan personnel, l’interprète mexicaine s’est mariée cinq fois et était la mère de l’acteur Enrique lvarez Félix, fruit de son mariage avec Enrique Álvarez Alatorre, un vendeur de cosmétiques au Mexique.

Des personnalités de l’industrie du divertissement telles que Jorge Negrete et Agustín Lara faisaient partie des grands amours de María Félix.

Felix est la quatrième actrice la plus photographiée de tous les temps, juste derrière Marilyn Monroe, Sophia Loren et Marlene Dietrich.

“La Doña” est décédée le 8 avril 2002 à l’âge de 88 ans dans sa résidence de Mexico en raison d’une insuffisance cardiaque. Aujourd’hui, la dépouille mortelle de l’étoile repose dans une tombe familiale du cimetière du Panthéon français de la capitale aztèque.

Eiza González, une mexicaine aux pas fermes à Hollywood

Eiza González est l’une des actrices mexicaines les plus importantes du moment dans l’industrie hollywoodienne. Depuis son rôle principal dans le film “Baby Driver”, González a participé à des productions majeures telles que “Godzilla vs. Kong ”,“ Ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin de vous ”,“ Bienvenue à Marwen ”et“ Fast and Furious: Hobbs & Shaw ”.

Le site Web du Los Angeles Times a rapporté que l’interprète était classée cinquième dans le classement des acteurs les plus rentables d’Hollywood au cours des trois dernières années.

Installée dans l’état de Californie depuis 2013, Eiza González est actuellement ambassadrice de grandes maisons de couture telles que Bulgari et Louis Vuitton.