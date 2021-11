Eiza González pourrait incarner Carmen Campuzano dans une biosérie | Instagram

Tout semble indiquer que la célèbre actrice et maquette La mexicaine Carmen Campuzano prépare une biosérie et souhaite que le actrice et Mexicain chantent Eiza González l’interpréter, une nouvelle qui a beaucoup choqué.

C’est vrai, l’histoire de Carmen Campuzano, son succès, ses dépendances et sa réhabilitation pourraient atteindre la télévision, et on parle déjà de cela pour jouer dans la biosérie, ils pourraient embaucher Eiza González.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’actrice mexicaine se consacre à sa carrière à Hollywood, cependant, cela pourrait représenter un grand défi dans sa carrière de jouer l’un des mannequins mexicains les plus célèbres de l’histoire.

C’est du moins ainsi que Carmen Campuzano a laissé la possibilité ouverte, lorsqu’ils l’ont interrogée sur Eiza González en tant que protagoniste possible.

Excitée, le mannequin ne l’a pas exclu, elle a toutefois assuré qu’elle n’avait pas encore parlé avec l’actrice, donc le casting resterait ouvert.

Notez que je n’ai pas eu de contact avec elle, il faut encore voir qui est la personne », a-t-il confié à ‘Tout pour les femmes’.

Il ne fait aucun doute que la beauté d’Eiza González pourrait égaler celle de Carmen Campuzano, qui a défilé sur les podiums les plus importants et son visage a même atteint les magazines les plus inaccessibles de l’industrie de la mode dans les années 90.

Cependant, ses dépendances ont conduit à ce qu’elle appelle une « parenthèse sombre » dont elle a pu se remettre.

Elle se moque même d’elle-même comme des mèmes, et prétend maintenant qu’après avoir été « ivre, seule et dévastée », elle est désormais « magique, éthérée et inaccessible ».

Comme vous vous en souvenez peut-être, le modèle en 2007 a été écrasé sur l’autoroute Picacho-Ajusco, lorsqu’elle est sortie d’un taxi pour avoir mal au ventre, heurtée par un véhicule qui circulait à ce moment-là.

Malheureusement, l’incident a causé plusieurs fractures et coups sur tout son corps et son visage, mettant sa vie en danger.

En 2019, il a assisté à l’émission de télévision américaine Botched, où des chirurgiens plasticiens renommés reconstituent ce qui a été causé par des opérations mal réalisées ou des problèmes physiques.

Et lors de l’émission, il a assuré que le nez avait été endommagé à vie, en raison d’un accident de voiture.

Les radiographies effectuées à cette occasion ont révélé des vis, des supports et des implants qui se trouvaient dans le nez, mais l’absence de cloison nasale, ils ont donc indiqué qu’il n’y avait aucun moyen de l’aider.

Je me sens très triste, mais la vie doit continuer. La tristesse m’envahit, il va falloir attendre plus longtemps, peut-être qu’un jour la magie viendra à toi », avait déclaré l’ancien mannequin à l’époque.