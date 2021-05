Eiza González prétend être l’actrice la plus rentable d’Hollywood – El Sol de México

L’actrice Eiza González s’est vantée ce dimanche d’être l’une des cinq stars les plus lucratives d’Hollywood aujourd’hui, selon un portail spécialisé, ce qui est particulièrement important pour la femme mexicaine car elle est une femme et une Latina.

Selon les données du portail The Numbers, González est le cinquième sur une liste des stars les plus rentables, selon le box-office national des films dans lesquels ils ont joué un rôle de premier plan en 2021 et les deux années précédentes.

La Mexicaine est la première femme de la liste, derrière seulement Samuel L. Jackson, qui mène le classement, Tom Holland, Liam Neeson et Will Smith.

Quelques jours après avoir publié un message dur sur Twitter dans lequel il déplorait la pression exercée sur Hollywood, qui, selon lui, “détruit” sa santé mentale, il était maintenant beaucoup plus positif.

“Cela va à mes Mexicains et Latinos. Parce que nous méritons d’être vus. Et merci à vous pour votre soutien car c’est vous qui allez au cinéma”, a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

En Instagram recordó la “cantidad de veces” que lloró al escuchar, “una y otra vez”, que una mujer de origen latino o “cualquier estereotipo relacionado” con ella no podía ser protagonista, pero que eso no la desanimó y continuó creyendo en lui-même.

“Pour moi, c’est un moment que je n’aurais jamais pensé voir. C’est pour mon peuple, les Mexicains. Les Latinos y croient toujours”, a déclaré l’actrice, qui était “très fière” de cette réalisation.

Cette liste cherche à reconnaître le triomphe au box-office des acteurs et actrices au fil du temps et pas seulement pour un grand succès isolé ; et c’est pourquoi ils les notent en fonction des revenus que leurs films obtiennent sur trois ans.

Durant cette période, l’actrice a fait partie du casting d’une demi-douzaine de films, dont trois rôles principaux.

González a récemment fait sa première en mars dernier avec Demián Bichir “Godzilla vs. Kong”, qui est resté en tête du box-office aux États-Unis et au Canada pendant plusieurs semaines, selon les données du portail spécialisé Box Office Mojo.

Cette liste comprend également l’acteur américain d’origine mexicaine Michael Peña, à la dixième place ; et la mexicaine Lupita Nyong’o, dans le onzième.