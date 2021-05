Eiza González revient à la musique avec la chanson ‘Fearless’ du film d’animation ‘Spirit Untamed’

Eiza González a non seulement prêté sa voix à l’un des personnages principaux du film d’animation Dreamworks “Spirit Untamed”, mais fait également partie de la bande originale où un duo avec Isabela Merced a chanté la chanson principale du film.

La chanson s’appelle “Fearless” (Brave) et on sait que c’est une chanson qui a été enregistrée en deux langues en anglais et en espagnol, ce qui a donné à l’actrice mexicaine de reprendre sa carrière de chanteuse depuis en elle Beginnings in the Middle a lancé avec succès des chansons sur le marché mexicain qui sonnaient assez bien dans les charts de popularité.

Depuis quelques semaines, González avait donné quelques indices sur sa participation au film, mais ce n’est que jusqu’à présent qu’il a été révélé qu’il interprète également l’un des thèmes principaux, ce qui a suscité beaucoup d’émotion avec ses millions de adeptes qui ont hâte de l’entendre à nouveau à la radio.

Deuxième partie de “Spirit”?

Spirit Untamed est le prochain chapitre de la franchise bien-aimée DreamWorks Animation qui a commencé avec le film nominé aux Oscars 2002 Spirit: Stallion of Cimarron, et comprend une série télévisée primée aux Emmy.

Le film est réalisé par Elaine Bogan (Netflix’s Trollhunters: Tales of Arcadia et DreamWorks Animation Television) et produit par Karen Foster (coproductrice de How to Train Your Dragon). Le co-réalisateur du film est Ennio Torresan (directeur de l’histoire de The Boss Baby) et la musique du film est du compositeur Amie Doherty (Amazon’s Undone, DreamWorks Animation’s Marooned).

Une aventure épique sur une fille déterminée qui aspire à un endroit pour appartenir et découvre une âme sœur lorsqu’elle rencontre un cheval sauvage, Spirit Untamed est le prochain chapitre de l’histoire bien-aimée de DreamWorks Animation.

Lucky Prescott (Isabela Merced, Dora et la cité d’or perdue) n’a jamais vraiment connu sa mère décédée, Milagro Navarro (Eiza González, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw), un cascadeur intrépide qui vivait à Miradero, une petite ville sur la frontière de la frontière.

Dans le cadre des célébrations de la fête des mères, la sortie d’une partie de la musique du film a été avancée, où bien sûr le thème joué en duo par Eiza González et Isabela Merced peut déjà être entendu sur les principales plateformes de streaming.

Sur la façon dont ils ont découvert qu’ils allaient collaborer ensemble dans le cadre de cet important projet, Merced a déclaré: «Tout a été virtuel, j’ai découvert qu’Eiza allait jouer ma mère parce qu’elle m’a envoyé un message direct, ce que je suis très heureux que nous avons enfin pu travailler ensemble ».