Eiza González se prépare pour une série de créateurs de Game of Thrones

Eiza González confirme sa participation à la nouvelle série Netflix | Instagram

La actrice La mexicaine Eiza González a récemment confirmé sa participation au nouveau projet en collaboration avec les créateurs de «Game of Thrones« Au sein de la célèbre plateforme Netflix, une nouvelle qui a rendu fous ses millions de followers.

La vérité est que le succès de la Mexicaine Eiza González est imparable, car la star relèvera un autre défi d’acteur de la main de David Benioff et DB Weiss, les co-créateurs de la saga à succès « Game of Thrones ».

Cette fois, c’est un titre de science-fiction qui promet d’attirer les fans de ce genre et qui atteindra la populaire plateforme de streaming Netflix.

« Three-Body Problem » est basé sur les livres de l’écrivain chinois Liu Cixin et dans le premier de ses trois ouvrages, il dépeint une planète Terre menacée par l’invasion d’extraterrestres.

« Ye Wenjie » est l’astrophysicien qui aidera les extraterrestres à réaliser le plan après avoir été témoin de la mort de son père aux mains des soi-disant « Gardiens rouges ».

C’est ainsi que la série passionnante promet beaucoup d’action, car les groupes belligérants qui habitent la Terre feront tout leur possible pour éviter l’invasion attendue.

Le livre de science-fiction de Liu est l’un des plus lus dans le pays asiatique, recevant même le célèbre prix à Yinhe en 2006, avant d’être traduit en anglais en 2008.

Après avoir été le plus grand fan de Game of Thrones, je n’aurais jamais pensé avoir la chance de rejoindre ces génies et le brillant Alexander Woo dans le voyage le plus épique de ma vie. Cette histoire ne ressemble à aucune autre. Si vous n’êtes pas familier avec le problème des trois corps, préparez-vous car vous ne savez pas ce qui vous a frappé. Le compte à rebours commence », a écrit l’actrice en confirmant son nouveau projet.

A noter que l’actrice mexicaine en a fait son dernier projet dans son emploi du temps chargé en 2021.

Après des tubes comme le film « Ne t’inquiète pas, je m’occuperai de toi », aux côtés de stars hollywoodiennes comme Rosamund Pike et Dianne Wiest.

Ce qui m’a attiré dans cette histoire, c’est tout, le scénario, l’histoire. Il m’arrive souvent que lorsque je lis un script et que cela évoque quelque chose à l’intérieur de moi, c’est quelque chose que je ne peux pas arrêter de faire, je lis le script en tant que public et je pense à ma réaction si je regardais ce film. Je me soucie beaucoup de pousser le public et de réfléchir un peu au sujet, cela vous met dans une situation inconfortable et je pense que c’est très intéressant », a-t-il déclaré dans une interview précédente.