Eiza González serait confrontée à des problèmes juridiques sur le film de María Félix – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Il y a quelques jours l’actrice Eiza González a partagé très excitée sur les réseaux sociaux qu’elle avait été choisie pour incarner María Félix dans un biopic.

Cependant, dans l’émission Imagen Televisión De Primera Mano, ils ont interviewé l’avocat Guillermo Pous, qui représente l’héritier universel de La Doña, Luis Martínez de Anda, et ont révélé que ledit projet n’était pas encore autorisé.

Don Luis Martínez de Anda, qui est l’héritier universel de María Félix, a d’abord signé un contrat pour une série télévisée, pour une série en différents chapitres, avec Televisa. Cette série, j’ai cru comprendre, est en cours, ou du moins il y a un contrat en cours », a déclaré l’avocat.

D’autre part, il a mentionné qu’un contrat avait été signé avec une autre entreprise autorisant l’utilisation de l’image de María Félix, non pas pour faire un récit biographique mais plutôt comme un personnage fictif. Et d’autre part, il a signé avec une autre société où il a transmis l’exclusivité pour négocier les droits par rapport aux images biographiques, qui pouvaient être un film, une docu-série, une mise en scène et un roman.

L’avertissement qui est donné hier (par Eiza) est surprenant, mais c’était quelque chose à quoi on pouvait s’attendre car nous avons parfaitement identifié quelles sont les deux sociétés mexicaines, une association civile, une société commerciale, toutes deux représentées par la même personne, qui ont se sont consacrés à offrir ce qui, légalement, est la façon de fonctionner, c’est-à-dire qu’ils ont des droits de propriété industrielle, ils ont reçu des droits d’enregistrement de marques, pas n’importe quel droit en relation avec l’image ou les droits biographiques de María Félix de produire ce genre de contenu “

Pous a précisé que Martínez de Anda a transféré les droits à ladite société, mais exclusivement pour enregistrer des marques, telles que des boissons alcoolisées ou pour un restaurant, mais pas pour ce type de contenu d’auteur et de produire du contenu audiovisuel.

Quant à savoir si Eiza González pourrait avoir des problèmes juridiques pour le projet, l’avocat a indiqué qu’il le ferait si elle était productrice exécutive dans le cadre d’une production illégale.

Bien sûr, malheureusement cela ferait partie des imprévus », a-t-il conclu.

Source : Excelsior