Eiza González s’est auto-transformée en ce mème emblématique sur une photo du Met Gala

Vous souvenez-vous du mème dans lequel un couple marche dans la rue et le petit ami se retourne pour regarder avec désir une autre femme qui passe juste à côté de lui ? Eh bien Eiza a répondu à ce meme avec l’une des photos qu’ils ont prises d’elle.

Sur l’image, Eiza apparaît posant au premier plan et juste derrière elle se trouve l’acteur et écrivain Simu liu la regardant avec un visage étonné. L’actrice mexicaine est devenue créative et découper la petite amie du mème original et l’a ajouté à sa photo, comme ceci réussi à le reproduire parfaitement.

(Instagram)