Eiza González sur Spirit – The News of Chihuahua – Entre les lignes

L’actrice et chanteuse mexicaine Eiza González participe au film d’animation Spirit – Indomable, réalisé par Elaine Bogan. Le film est le prochain chapitre de la saga DreamWorks Animation qui a commencé avec le film nominé aux Oscars 2002, The Indomitable Steed, et présente sa propre série télévisée primée aux Emmy Awards. Le film sort en salles ce vendredi 25 juin.

“Une expérience inoubliable”. C’est ainsi qu’Eiza décrit sa collaboration avec DreamWorks sur Spirit – Indomitable, où elle exprime un personnage animé pour la première fois de sa carrière d’actrice. “Beaucoup de choses dans le film avaient beaucoup de liens personnels pour moi. Je suis très fier et, en plus de pouvoir chanter dans le projet, faire un film où ils parlent ma langue maternelle est aussi très important pour moi », confie l’interprète dans une interview à Europa Press.

Respect de la liberté, rapport à la nature, confiance en soi… Esprit – Indomptable a beaucoup de messages positifs et c’est l’une des raisons pour lesquelles l’actrice a voulu participer au film. Mais s’il y a une chose dont Eiza est vraiment fière, c’est d’être mexicaine. « Nous avons très rarement l’occasion de voir la culture mexicaine se refléter d’une manière aussi positive et belle. C’est inspirant. Quelque chose qui nous définit toujours en tant qu’êtres humains sont nos racines. Pouvoir représenter mes racines comme ça… Je me sens très heureuse de faire partie d’un projet comme celui-ci », dit-elle.

Source : Cependant