EJ Onu est le meilleur espoir de grand homme dont vous n’avez jamais entendu parler

Peut-être que vous n’avez pas beaucoup entendu parler du centre de Shawnee State EJ Onu lorsqu’il jouait au basket-ball universitaire. Mais ça va. Parce que ça va bientôt changer.

Onu, qui aura 22 ans seulement deux jours après le repêchage jeudi soir, a surtout volé sous le radar pendant son séjour à l’université. Il a joué au niveau NAIA, ce qui ne produit pas souvent de pipeline vers la NBA. Mais son jeu et sa taille massive font de lui l’un des plus gros dormeurs (littéralement !) de cette catégorie.

Il mesurait un peu moins de 6 pieds 11 pouces au camp d’élite de la NBA G League en juin, enregistrant également une énorme envergure de 7 pieds 8,5 (qui serait à égalité au quatrième rang de la NBA en ce moment). Onu a récolté en moyenne 16,9 points, 8,1 rebonds et 4,5 contres par match (!) tout en tirant 40,0% sur 3 points en route vers le titre national NAIA la saison dernière.

Le candidat potentiel a rencontré For The Win de USA TODAY Sports Media Group pour parler de son parcours chez les pros, de ce qu’il apportera à une organisation de la NBA ainsi que de son intérêt pour la médecine sportive.

Veuillez noter que cette interview a été légèrement modifiée dans sa transcription pour plus de clarté.

Je vais choquer le monde. – Ej (@ej35_) 20 mars 2019

OE : Il y a quelques années, j’ai tweeté que je voulais choquer le monde. Je vais choquer beaucoup de gens qui n’ont jamais pensé que j’irais aussi loin. Il y a des gars qui ont douté de moi tout ce temps. Les gens étaient choqués que je m’entraîne avec des équipes de la NBA parce que j’ai joué à NAIA pendant quatre ans. Peu de gars de ce niveau font la NBA. Je veux montrer aux gens que je peux faire ce qu’ils pensaient que je ne pouvais pas faire.

Je suis allé dans un assez petit lycée, Richmond Heights, dans l’Ohio. C’était un peu difficile d’obtenir des offres. J’ai fait en moyenne quelque chose de fou comme neuf blocs par match. J’étais grand, comme 6 pieds 9 pouces, mais j’avais un poids insuffisant à 190 livres à la sortie du lycée. Je n’ai eu que quelques offres. Shawnee State était l’un d’entre eux. L’entraîneur DeLano Thomas m’a donné une chance. Peu d’écoles m’ont donné une chance parce qu’elles pensaient que j’étais considérée comme un projet. Il m’a donné une chance.

Après deux ans, j’ai commencé à recevoir des offres très importantes comme la Virginie-Occidentale. J’aurais pu être transféré mais je suis resté avec Coach Thomas. Ce programme m’a donné tout ce que j’ai. L’entraîneur Thomas a changé ma vie alors je voulais être fidèle à son programme. 100 pourcent. Je n’ai jamais pensé à partir. Je savais que j’allais rester les quatre ans. Je voulais gagner un championnat. Je me suis déclaré pour le repêchage après le championnat. C’est juste fou jusqu’où je suis allé jusqu’ici.

Les programmes de grande majeure sont tous sur 2x NAIA All-American EJ Onu (@ej35_). En moyenne 16,9 PPG, 8,1 RPG, 4,5 BPG, tout en tirant 40% de 3 sur 4 tentatives par match ! 📝 Joueur de l’année de la Conférence Mid-Sud

📝 3x joueur défensif de l’année

NAIA nationale 🏆https://t.co/FIvYVXN4iw pic.twitter.com/Bdcah4FtlW – Les prochains (@NXT1S) 7 mai 2021

OE : C’était surréaliste. C’était la cerise sur le gâteau. Au cours des quatre dernières années, l’entraîneur Thomas et moi avons parlé de tout mettre en place et de remporter un championnat. Tous les gars de l’équipe ont été intégrés. Nous avions des gars qui n’ont pas beaucoup joué, mais ces gars-là étaient vraiment importants pour gagner le championnat et notre programme dans son ensemble. Le dernier match, l’entraîneur Thomas et moi nous sommes regardés et nous avons dit : “Nous l’avons finalement fait. C’est ce que nous attendions et nous l’avons enfin fait. Ce fut une expérience incroyable, incroyable. Je ne peux même pas l’expliquer, honnêtement.

6’11 #Cleveland natif EJ Onu (@ej35_) garde son nom dans #NBADraft. L’ancien de Richmond Hts @Spartan_Hoop/ @ShawneeStateMBB est super intrigant avec une envergure de 7’8, une capacité à le caresser à partir de 3 et un jeu offensif en constante évolution. Signé avec @Beyond_AM. 🎥 @NBADraftWass pic.twitter.com/SODA7xlMSq – Rodger Bohn (@rodgerbohn) 5 juillet 2021

OE : Je joue un peu comme Christian Wood ou Nic Claxton. Je ressemble beaucoup à ces gars-là. Je suis assez athlétique. Je peux courir le sol. Mon premier sport était la piste. Je n’ai commencé à jouer au basket qu’en première année au lycée. Mais j’ai commencé à courir sur piste en septième année. J’ai adoré ça et j’ai adoré battre les gars. Cela m’aide à courir le sol maintenant. J’ai couru un sprint de trois quarts de 3,0 secondes au camp d’élite de la G League. Un gars de ma taille qui peut courir aussi vite est assez impressionnant.

Je peux tirer le ballon à un niveau élevé. Je peux attraper des lobs. Évidemment, je peux bloquer les coups. En tant que junior, j’ai fait en moyenne 5,7 blocs par match. Mais je ne connaissais pas mon envergure jusqu’à ce que je sois arrivé au camp d’élite de la G League. Quand ils mesuraient 7 pieds 8 pouces, cela a choqué les gens. Quand je joue contre des gardiens qui sont plus rapides que moi, je peux utiliser ma longueur et mon envergure pour contester leur tir. Ensuite, pour l’aide à la défense, je peux couvrir beaucoup de terrain. Ma longueur quand c’est une passe haute ou un lob, ce sera beaucoup plus facile pour moi de la rattraper. C’est très bénéfique.

Il n’a pas réussi, mais combien de gros dans cette classe peuvent bloquer un tir sauté puis prendre une transition 3 comme EJ Onu le fait ici avec une bonne forme de tir ? Bravo à @JonChep pour avoir trouvé ce dormeur NAIA pic.twitter.com/Gpn8eerInf – Mavs / Magic Draft (@MavsDraft) 4 juin 2021

OE : En première année, j’ai tiré 25 pour cent sur 3 points. Après cela, j’ai dû décider si je voulais prendre le basket au sérieux ou non. J’ai choisi de sacrifier tout mon été et de travailler mon pull. Je suis resté avec l’entraîneur Thomas. C’était comme si nous tournions un million de clichés par jour. La saison suivante, j’étais à environ 34%. Cela a fait de moi un tireur décent pour ma position. J’ai donc continué à travailler sur mon pourcentage pour l’augmenter et mon travail acharné a payé.

Je suis juste un compétiteur, peu importe contre qui je joue. Je vais toujours jouer de mon mieux. J’essaye toujours de m’améliorer. Je suis un travailleur très acharné. Si vous regardez mes chiffres de ma première année à ma dernière année, c’est un grand saut parce que je restais chaque été à travailler sur mon métier. Je pense que la chose principale est que je suis un travailleur acharné. Je vais travailler dur, peu importe pour qui je joue. J’essaie juste de m’améliorer chaque jour. Je suis encore cru. J’ai encore beaucoup à apprendre sur le jeu NBA. Quand je serai avec des entraîneurs de la NBA, je vais passer à un niveau encore plus élevé. Je peux devenir plus fort, gagner peut-être 10 livres. Cela devrait changer ma vie sur le court. J’ai un plafond très haut.

L’un des grands avantages pour moi de regarder les trucs du camp d’élite de la G League était que la protection de la jante et le blocage des tirs d’EJ Onu se sont définitivement traduits par un niveau de compétition plus élevé. Il a annoncé aujourd’hui qu’il restait dans le repêchage. Sera intéressé de voir s’il se fait appeler son nom – Sam Vecenie (@Sam_Vecenie) 5 juillet 2021

OE : Je voulais voir comment je me comporterais contre les gars du camp d’élite de la G League. J’ai joué contre différents gars comme Hunter Dickinson du Michigan. Je ne pense pas que je l’ai fait, tant pis. Je pense que j’ai plutôt bien réussi contre ces gars-là. J’ai repris les choses assez vite, j’ai quand même bloqué les tirs. Cela m’a aidé à m’améliorer et à apprendre ce sur quoi j’avais besoin de travailler à l’avenir, donc c’était vraiment une bonne expérience pour moi. C’est pourquoi j’ai décidé de rester dans le draft. Je pense que je serai prêt à jouer en NBA, même si je joue d’abord en G League. Depuis lors, travailler avec différents gars comme Mac McClung et Anthony Tarke et Matt Coleman était assez amusant. Ce sont des gars qui ont la même mentalité et qui veulent jouer au plus haut niveau. C’est un bon endroit pour être.

OE : Ma spécialité était la science de l’exercice. J’ai eu mon baccalauréat en mai. La raison pour laquelle je suis entré dans ce programme est que j’aime le corps humain. J’ai fait une séance de rééducation avec des personnes âgées pendant quelques mois et je les ai aidées à se sentir mieux avec un physiothérapeute. C’est une de mes passions. Je suis un athlète, donc tout savoir sur mon corps m’aide à m’améliorer sans avoir besoin d’un kinésithérapeute à chaque fois. Je fais toujours rouler de la mousse sur mes côtés et je fais juste différents étirements pour aider mes genoux.

Lorsque mon corps est douloureux, je sais déjà quoi faire pour activer tous mes muscles pour un entraînement. Je sais que je dois boire beaucoup d’eau. Si vous ne le faites pas, votre corps va s’effondrer sur vous. Je bois deux gallons d’eau chaque jour. Vous serez beaucoup plus performant. Je pense que savoir des choses comme ça m’aidera à avoir une carrière plus longue et à être plus durable en NBA. Cela m’a vraiment aidé d’étudier ça à l’université.

OE : Quand je suis de retour à la maison, je traîne avec mes amis. Je n’ai pas trop de passe-temps. Je m’entraîne surtout. Je suis une personne assez basique. Je joue définitivement à NBA 2K mais je suis nul pour ça. Je ne suis pas doué du tout. [Laughs] Quand je fais MyPlayer, je fais un meneur de 6 pieds 7 pouces. J’adorais regarder Shaun Livingston. Je fais des joueurs similaires à lui, mais je peux tirer dans le jeu. Je ne fais jamais un grand homme parce que je ne suis pas doué pour jouer en tant que grand sur 2K. Je me suis mis dans le jeu une fois et j’ai essayé d’être humble mais j’ai fini par être… pas humble. [Laughs] Je me suis donné 99 notes pour tout. Ce n’était pas réaliste. J’avais en moyenne des trucs stupides comme 40 points et 40 rebonds par match.

