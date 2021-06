EJ revient à Salem 10z viral

Pouah. EJ DEVAIT juste se présenter et ruiner l’une des scènes les plus romantiques de Lumi à ce jour, n’est-ce pas ?

Certains fans sont ravis qu’il soit de retour, mais pour ceux d’entre nous qui expédient Lucas/Sami, ce fut un vrai coup de pied dans les dents.

Mais comme Days of Our Lives au cours de la semaine du 6-07-21 a été préempté de deux jours, la réapparition d’EJ était le meilleur cliffhanger possible, peu importe à quel point c’était aggravant.

Jusqu’à présent, nous n’avons eu qu’un bref aperçu d’EJ, mais si j’étais Sami, je lui claquerais la porte au nez.

Lucas a fait un argument solide, beau et romantique pour expliquer pourquoi lui et Sami devraient donner une autre chance à l’amour.

Lucas : Nous sommes amoureux depuis que nous sommes enfants. Et maintenant, nous sommes plus âgés et plus sages. Eh bien, certains d’entre nous sont plus sages. Vous n’étiez pas trop malin en avouant le meurtre de Charlie Dale.

Sami : C’était plus intelligent que de simuler une tumeur au cerveau.

Lucas : Ce n’est pas moi qui ai dû me déguiser en Stan et faire semblant d’être médecin.

Sami : J’ai dû le faire pour vous sauver.

Lucas : Tu as demandé de l’aide, je te l’ai donnée.

Sami : C’est là que nous finissons toujours.

Lucas : Où on se déshabille ?

Sami : Non. Nous nous chamaillons, c’est tout ce que nous faisons.

Lucas : Non. Ce que nous avons, c’est de la magie. Et je veux l’avoir à nouveau.

Sa suggestion à Sami que s’ils ne peuvent pas être heureux pour toujours, ils devraient aller fou pour toujours était Lucas vintage et le type d’affirmation du véritable amour pour lequel Days of Our Lives était autrefois célèbre.

Salem a échoué dans le domaine de la romance pendant un certain temps.

Le plus proche c’est que trois ou quatre personnes ont kidnappé Ben ou Ciara pour les séparer, ce qui n’était pas du tout romantique – juste une tonne de violence gratuite à répétition sans fin.

Mais des couples classiques comme Steve et Kayla, Doug et Julie, et Lucas et Sami aident à inverser cette tendance.

La déclaration d’amour de Lucas, faisant suite à son refus d’accepter le plan de Sami de le faire espionner Nicole, était de loin la meilleure partie de cette courte semaine à Salem.

Et c’est un autre problème : EJ aurait probablement accepté ce non-sens sans arrière-pensée même si c’était une idée terrible.

Lui et Sami ont toujours fait des choses destructrices ensemble ou l’un contre l’autre, tandis que Lucas est le seul à savoir comment la joindre quand elle est ridicule.

Sami : J’adore EJ. Comment pourrais-je le blesser comme ça ?

Lucas : Je sais pas, Sami. Peut-être…

Sami : Peut-être quoi ?

Lucas : Peut-être que tu es amoureux de moi aussi.

(Parfois, de toute façon. Comme Sami l’a souligné, Lucas est celui qui a eu cette idée stupide de fausse tumeur au cerveau.)

Espérons que Sami a abandonné cette idée maintenant. Avec EJ de retour sur la photo, j’ai bien peur qu’il l’accepte pour la reconquérir !

Comme Lucas l’a souligné, Sami projetait à cause de sa propre culpabilité, mais elle ne refuse jamais une occasion d’en finir avec Nicole, elle peut donc continuer à essayer de prouver que Nicole a trompé Eric.

Nicole pourrait arrêter cela facilement en ne gardant ce secret à… personne, mais surtout pas à Rafe.

J’attends toujours une explication raisonnable pour son refus d’admettre à Rafe que cela s’est produit, surtout après qu’il l’a poussée à lui dire ce qu’Alex tient au-dessus de sa tête cette fois.

Peut-être que Sami n’est pas le seul à se projeter parce que Nicole agit comme si elle avait trompé Rafe plutôt qu’Eric !

La peur de Nicole de révéler le secret à Rafe place Ava au milieu, ce qui ne présage rien de bon pour Rafe/Ava.

Nicole n’est pas si diabolique ces jours-ci qu’elle demanderait à dessein à Ava de garder son secret pour creuser un fossé entre Ava et Rafe, mais c’est peut-être ce qui se passe de toute façon.

En parlant d’Ava, qu’est-ce que c’était que cette étrange rencontre avec Sami ?

Ils ont commencé comme des ennemis et ont fini par déclarer une trêve pour l’amour de bébé Henry, ce qui ne signifie qu’une seule chose : Sami trouvera un moyen d’utiliser Ava pour obtenir ce qu’elle veut sur Nicole.

Ava ne sera pas contente car elle a déjà dit à Sami de laisser Nicole tranquille avant qu’Ava n’en parle à la princesse de la mafia.

Mais Sami ne convertit jamais ses amis en ennemis à moins qu’elle n’ait des plans pour eux, elle doit donc avoir quelque chose en tête qu’elle peut manipuler Ava pour qu’elle fasse pour elle.

Quoi qu’il en soit, j’aurais aimé que Nicole ait écouté les conseils d’Abe, même s’il ne s’est pas rendu compte qu’il lui en donnait.

Abe et Nicole ont besoin de partager des scènes plus souvent. Abe fait bien la chose du père de substitution, même si Nicole ignore généralement ses suggestions et s’attire plus d’ennuis.

Dans ce cas, de nombreux fans craignent qu’elle enregistre son e-mail à Eric dans des brouillons, où quelqu’un peut facilement le trouver en piratant son ordinateur (ou qu’elle le laisse ouvert à l’écran car DAYS devient parfois paresseux à propos de ces choses.)

Pour la plupart, cela ne sert à rien puisqu’Alex fait déjà chanter Nicole. Ainsi, personne d’autre ne peut garder un e-mail volé au-dessus de sa tête, et si Sami le découvre, cela met fin au pouvoir d’Alex sur Nicole.

Je suppose que soit Eric tombera sur l’e-mail lui-même quelque temps après que lui et Nicole se seront réconciliés, ce qui est censé se produire plus tard cet été, soit Rafe le trouvera sur l’ordinateur de Nicole et sera contrarié que personne ne lui dise rien pour changer.

En tout cas, j’ai adoré Abe parler de sa relation avec Lexie. De toutes les personnes non ressuscitées, elle est juste derrière Paige sur ma liste de personnes que j’aimerais que Days of Our Lives ramène.

Au lieu de cela, Abe semble se rapprocher de Paulina, ce qui serait bien même si c’est un peu bizarre parce qu’elle est la tante de Lani. Si seulement Paulina n’était pas en train de faire quelque chose qui allait lui briser le cœur.

J’adore Jackee Harry, mais Paulina m’irritait complètement avec son attitude envers Chanel.

Je sais que la moitié de cela était que la décision de Chanel d’ouvrir une boulangerie sur la place interfère avec le plan de Paulina. Pourtant, elle a également eu l’air de s’attendre à ce que sa fille échoue et peut-être même à la saboter délibérément.

Paulina n’avait raison que sur une chose : il faut plus qu’un intérêt pour la boulangerie pour diriger une entreprise prospère.

La pâtisserie commerciale est différente de celle destinée aux amis et à la famille, et Chanel aura besoin de toutes sortes de licences et d’approbations, ainsi qu’un plan de marketing solide et un plan de financement de démarrage.

Mais Paulina a l’expertise pour apprendre à Chanel à naviguer dans tout cela si elle le souhaite. Au lieu de cela, elle se concentre continuellement sur le fait que lorsque Chanel était une petite fille, elle voulait faire du ballet, a changé d’avis et voulait jouer au football, puis a arrêté le football pour explorer son intérêt pour les chevaux.

C’est ce qu’on appelle être un enfant, et c’était la responsabilité de Paulina à ce moment-là d’insister pour que sa jeune fille termine son engagement dans une activité avant de payer pour qu’elle en commence une autre.

Et cela n’a rien à voir avec le fait qu’une Chanel adulte soit capable de s’engager à long terme pour le succès de son entreprise. En dehors de cela, on lui a appris, enfant, qu’il était normal de s’en aller dès qu’elle perdait tout intérêt.

Mais que Chanel reste ou non engagé dans cette voie à long terme, l’attitude de Paulina n’aide en rien.

Et s’il s’agit de l’interférence de Chanel dans le plan secret de Paulina, peut-être que Paulina devrait abandonner ce plan.

Travailler vers une entreprise viable semble être bon à la fois pour Chanel et la relation de Chanel avec Paulina, et Paulina se rend également compte que cette tromperie, quelle qu’elle soit, nuira à Abe. Il serait donc prudent de NE PAS le faire pour qu’elle puisse protéger ces deux relations importantes !

Aussi ennuyeux: la peur ridicule de Gwen de Snyder alors qu’elle a clairement le dessus.

Tripp et Kayla sont prêts et disposés à faire quelque chose contre les activités illégales de Snyder, et Alex est prêt à enfreindre la loi si nécessaire pour empêcher Snyder de jouer avec Gwen.

Mais Gwen ne veut rien de tout cela parce qu’elle est convaincue que Snyder ripostera si QUELQU’UN essaie de l’arrêter.

C’est stupide et fait paraître Gwen faible.

Trouve ta colonne vertébrale, Gwen. Il y a un million de personnes de votre côté, et Jack adorerait aussi écrire l’histoire pour le Spectator sur la disgrâce d’un médecin qui a déjà réussi !

Snyder : Donc Mme Reizchek ne vous a pas raconté toute l’histoire ?

Alex : Apparemment non. Alors éclaire moi.

Snyder : Vous ne demandez pas que je brise la confidentialité médecin-patient, n’est-ce pas ?

Xander : Oh allez maintenant. Je ne pense pas que l’éthique soit très haut sur votre liste de priorités.

Je ne suis pas sûr de ce qu’Alex pensait qu’il accomplirait en affrontant Snyder, cependant. À moins qu’il ne soit prêt à arrêter les activités de Snyder sur-le-champ, il aurait dû faire profil bas et découvrir ce qu’il pouvait d’une autre manière.

Mais c’est une meilleure utilisation d’Alex que de le faire errer ivre et de sauter dans le lit avec des femmes au hasard, alors voilà.

De plus, j’aurais aimé que Kayla ait d’abord confronté Snyder au lieu de parler à Gwen, ce qui était une perte de temps. Ensuite, elle l’aurait surpris en train de passer un coup de fil menaçant, et ce serait tout.

Mais cela aurait été trop facile. Il est évident que Days of Our Lives prévoit de prolonger cette histoire un peu plus longtemps. De plus, Kate doit menacer Snyder de le faire virer plusieurs fois avant que quoi que ce soit ne se produise.

À vous de jouer, fanatiques de Days of Our Lives ! Frappez le grand, bleu AFFICHER LES COMMENTAIRES bouton et faites-nous savoir ce que vous avez pensé de Days of Our Lives pendant la semaine du 6-07-21.

Envie de plus de discussions sur Days of Our Lives ? N’oubliez pas de consulter notre table ronde sur les jours et les vies dimanche.

Days of Our Lives est diffusé sur NBC les après-midi en semaine. Vérifiez vos listes locales pour les temps d’antenne.

